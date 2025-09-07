Manchester City a recruté Gianluigi Donnarumma cet été. Un gardien qui ne correspond pas du tout au football de l'entraîneur Pep Guardiola.

Pourquoi ce transfert est la plus grande énigme de cet été

Pourquoi ce transfert est la plus grande énigme de cet été

Malgré sa victoire en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'était plus désiré à Paris. Photo: Getty Images

Florian Raz

Héros de l'Italie à l'Euro 2021 et vainqueur de la Ligue des champions en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma est un gardien de but de classe mondiale et n'a que 26 ans. Il n'est donc que logique qu'un club comme Manchester City se précipite sur lui lorsqu'il est disponible pour 33 millions de francs.

On pourrait le penser. Mais à y regarder de plus près, le transfert de l'Italien à City a de bonnes chances de passer pour le transfert le plus absurde de l'été.

Donnarumma et le football de Pep, ça va ensemble?

Non pas que Donnarumma soit un mauvais gardien. Bien au contraire. Malgré ses 196 centimètres de long, il fait partie des portiers avec les meilleurs réflexes qui soient. Mais le style de Gianluigi Donnarumma et le football de l'entraîneur Pep Guardiola? C'est comme si quelqu'un avait eu l'idée d'affiner son attelage de lipizzans avec un gnou. Certes, ce sont tous de beaux animaux – mais sont-ils compatibles?

Guardiola voulait jusqu'à présent des gardiens qui ne se contentent pas d'arrêter les tirs, mais qui soient également bons avec le ballon au pied. Et qui n'hésitent pas à intervenir bien en dehors de la surface de réparation. C'est la seule façon pour ses joueurs de faire pression dans la moitié de terrain de l'adversaire sans se faire constamment contrer.

Ederson, qui vient d'être transféré à Fenerbahçe, était précisément ce type de gardien. Plus doué techniquement que bien des joueurs de champ, il a toujours déjoué le pressing adverse par des passes précises. Et cette statistique montre à quelle distance de sa surface de réparation il se trouvait à chaque fois: en moyenne, les actions défensives d'Ederson ont eu lieu l'année dernière à 16,3 mètres de la ligne de but. Pratiquement à la limite de la surface de réparation!

Donnarumma, quant à lui, préfère rester dans ses propres seize mètres. Ses actions défensives ont lieu en moyenne à 11,5 mètres de la ligne de but. Le jeu au pied est considéré comme son grand point faible.

Donnarumma en héritier de Hart?

Lorsque Guardiola a pris les rênes de Manchester en 2016, le gardien Joe Hart ressemblait à Donnarumma: un bon gardien, mais pas un bon footballeur. Guardiola l'a remplacé en un rien de temps.

Pourquoi City fait-il maintenant volte-face? C'est la plus grande énigme de cet été en matière de transferts.