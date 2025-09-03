Erling Haaland: «C'est le chaos, je n'arrive pas à dormir»

Trois joueurs ont claqué la porte du club formateur d’Erling Haaland en plein cœur de la saison. Une situation explosive qui a poussé la star de Manchester City à s’épancher sur Snapchat, révélant son inquiétude pour l'équipe qui l’a vu éclore.

Photo: Getty Images

Blick Sport

Il est habitué à faire trembler les défenses d’Europe, pas à se réveiller en pleine nuit pour des soucis dans son pays. Pourtant, Erling Haaland n’a pas caché sa frustration sur Snapchat: «Je devrais dormir… Mais c’est le chaos dans mon club formateur, ça me rend fou, je n’y arrive pas.»

Bryne FK, la petite équipe où il a fait ses premiers pas, traverse une tempête interne sans précédent. Lors du dernier jour du mercato, trois joueurs majeurs — Axel Kryger, Robert Undheim et Jens Husebø — ont résilié leur contrat dans la foulée. Une onde de choc dans la petite ville de 12'000 habitants, située dans le sud-ouest du pays.

Selon la télévision norvégienne «TV2», des frictions importantes auraient opposé Axel Kryger et l’entraîneur Kevin Knappen. Le directeur sportif, Roger Eskeland, a tenté d’éteindre l’incendie: «J’ai du mal à voir une vraie confrontation… Dans un groupe, les tensions existent toujours, surtout quand les résultats ne suivent pas».

Mais pour les supporters et les habitants, la situation est claire: quelque chose s’est brisé dans le vestiaire. Bryne, promu en Eliteserien après 22 ans d’absence, joue désormais sa survie et occupe la place de barragiste, seulement sept points devant la relégation directe.

À Bryne, le nom d’Haaland est partout. Le club s’appuie même sur son image pour promouvoir un «Haaland safari», un circuit touristique qui permet de visiter les lieux emblématiques de sa jeunesse. Autant dire que les mots du géant norvégien résonnent fort. L'attaquant de Manchester City, qui reste très attaché à sa ville natale, voit dans cette crise une menace pour l’institution qui l’a révélé. Son message, bien qu’éphémère, a mis une pression supplémentaire sur les dirigeants du club, déjà critiqués pour leur gestion sportive.

Dans un communiqué, Bryne FK a remercié les joueurs partants: «Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière». Derrière ces mots polis, c’est tout un club qui vacille — et qui doit désormais se battre pour ne pas replonger dans l’anonymat des divisions inférieures. Pour Erling Haaland, l’inquiétude est palpable: la maison de son enfance vacille, et il n’a cette fois aucun but à marquer pour changer la donne.