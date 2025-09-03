Lundi, Manuel Akanji a quitté Manchester City pour rejoindre l'Inter Milan. En Italie, le défenseur retrouvera Yann Sommer, son ancien coéquipier en équipe de Suisse. De quoi faciliter son acclimatation.

Yann Sommer (à g.) a accueilli Manuel Akanji à bras ouverts. Photo: TOTO MARTI

La dernière journée du mercato estival a été particulièrement mouvementée pour Manuel Akanji. L'arrière international suisse a quitté Manchester City pour rejoindre l'Inter Milan sous la forme d'un prêt jusqu'au terme de la saison en cours. Le défenseur était arrivé voici trois ans en Angleterre en provenance du Borussia Dortmund et a vu son aventure britannique tourner court.

C'est donc avec le dernier finaliste de la Champions League que Manuel Akanji va continuer sa carrière. «Pour moi, l'Inter est le plus grand club d'Italie et l'un des plus grands du monde, et il l'a prouvé au fil des ans. Choisir ce club a été très facile pour moi», s'est-il enthousiasmé dans une vidéo de présentation diffusée par le club lombard. «J'espère que nous pourrons à nouveau atteindre la finale de la Ligue des Champions et la gagner cette fois», a-t-il souri.

À Giuseppe Meazza, le Zurichois va retrouver une vieille connaissance: Yann Sommer. Bien qu'annoncé sur le départ durant l'été, notamment en Turquie, le gardien bâlois est toujours présent à l'Inter. De quoi aider Manuel Akanji dans sa transition. «Il m'a écrit avant mon transfert, a-t-il confié. J'ai reçu beaucoup de messages de ma famille et de mes amis à ce moment. Mais il m'a dit que si j'avais besoin d'aide pour n'importe quoi, il serait là pour m'aider. Il est très heureux que je le rejoigne. On va être en contact tout prochainement et je me réjouis de le revoir.»

En Italie, Manuel Akanji va donc découvrir un nouveau championnat après avoir évolué en Suisse, en Allemagne et donc en Angleterre. «Ce sera différent de la Premier League, précise-t-il. La Bundesliga, c'était déjà différent. J'ai regardé beaucoup de matchs de Serie A, je connais les équipes qui y évoluent. J'aime beaucoup ce championnat, c'est une autre raison pour laquelle je suis ici. J'ai hâte de découvrir l'entraîneur et notre façon de jouer.»

Cette semaine, l'arrière est convoqué sous les drapeaux puisque Murat Yakin l'a évidemment sélectionné pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Il sera d'ailleurs présent en conférence de presse en ce mercredi pour évoquer davantage son transfert à Milan.