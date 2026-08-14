DE
FR

Polémique à Birmingham
Youri Tielemans tacle le nouveau club de Johan Manzambi

À peine arrivé à Manchester United, Youri Tielemans s'est attiré les foudres de supporters d'Aston Villa. Le Belge a dû s'excuser après une comparaison entre les deux clubs.
Publié: 17:05 heures
1/2
Youri Tielemans s'est engagé cet été à Manchester United.
Photo: Manchester United via Getty Images
Blick.png
Blick Sport

Quelques mots auront suffi à provoquer la colère d'une partie des supporters d'Aston Villa. Fraîchement transféré à Manchester United, Youri Tielemans a dû revenir sur ses déclarations concernant la hiérarchie entre son nouveau club et celui dont il portait encore les couleurs il y a peu.

Lors de sa première prise de parole en tant que joueur de Manchester United, l'international belge avait pourtant commencé par rendre hommage à Aston Villa. Il s'était dit «reconnaissant» envers un «club fantastique avec lequel il a réalisé de grandes choses» durant ses trois années passées à Birmingham.

C'est une autre partie de son intervention qui a beaucoup moins plu aux fans des Villans. Pour expliquer la nouvelle étape franchie dans sa carrière, Tielemans avait estimé qu'il existait «des clubs au-dessus d'Aston Villa et que Manchester United en faisait partie». Une manière de souligner la dimension historique et le palmarès de son nouveau club qui a provoqué de nombreuses réactions chez les supporters d'Aston Villa. Face à la polémique, le Belge a finalement pris la parole pour clarifier ses propos et présenter ses excuses.

«Je dois reconnaître mon erreur»

«Je n’ai jamais voulu que mes propos tenus hier dans la presse offensent qui que ce soit ou portent atteinte à l’institution qu’est l’Aston Villa Football Club, que je respecte énormément et envers lequel je suis reconnaissant pour ces trois dernières années», a-t-il écrit.

Le milieu de terrain a également reconnu avoir mal choisi ses mots. «Je dois toutefois reconnaître mon erreur et présenter mes excuses pour les mots que j’ai employés. Je serai plus prudent à l’avenir.» Avant de conclure son message en souhaitant «le meilleur» à Aston Villa pour la suite.

Un mea culpa qui intervient alors que Tielemans ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière à Manchester United. Ses retrouvailles avec Aston Villa, nouveau club de Johan Manzambi, auront forcément une saveur particulière après cette première polémique sous ses nouvelles couleurs.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
1
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Everton FC
Everton FC
0
0
0
1
Fulham FC
Fulham FC
0
0
0
1
Hull City
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
1
Manchester United FC
Manchester United FC
0
0
0
1
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
Sunderland AFC
Sunderland AFC
0
0
0
1
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)