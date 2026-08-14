Youri Tielemans tacle le nouveau club de Johan Manzambi

À peine arrivé à Manchester United, Youri Tielemans s'est attiré les foudres de supporters d'Aston Villa. Le Belge a dû s'excuser après une comparaison entre les deux clubs.

Blick Sport

Quelques mots auront suffi à provoquer la colère d'une partie des supporters d'Aston Villa. Fraîchement transféré à Manchester United, Youri Tielemans a dû revenir sur ses déclarations concernant la hiérarchie entre son nouveau club et celui dont il portait encore les couleurs il y a peu.

Lors de sa première prise de parole en tant que joueur de Manchester United, l'international belge avait pourtant commencé par rendre hommage à Aston Villa. Il s'était dit «reconnaissant» envers un «club fantastique avec lequel il a réalisé de grandes choses» durant ses trois années passées à Birmingham.

C'est une autre partie de son intervention qui a beaucoup moins plu aux fans des Villans. Pour expliquer la nouvelle étape franchie dans sa carrière, Tielemans avait estimé qu'il existait «des clubs au-dessus d'Aston Villa et que Manchester United en faisait partie». Une manière de souligner la dimension historique et le palmarès de son nouveau club qui a provoqué de nombreuses réactions chez les supporters d'Aston Villa. Face à la polémique, le Belge a finalement pris la parole pour clarifier ses propos et présenter ses excuses.

«Je dois reconnaître mon erreur»

«Je n’ai jamais voulu que mes propos tenus hier dans la presse offensent qui que ce soit ou portent atteinte à l’institution qu’est l’Aston Villa Football Club, que je respecte énormément et envers lequel je suis reconnaissant pour ces trois dernières années», a-t-il écrit.

Le milieu de terrain a également reconnu avoir mal choisi ses mots. «Je dois toutefois reconnaître mon erreur et présenter mes excuses pour les mots que j’ai employés. Je serai plus prudent à l’avenir.» Avant de conclure son message en souhaitant «le meilleur» à Aston Villa pour la suite.

Un mea culpa qui intervient alors que Tielemans ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière à Manchester United. Ses retrouvailles avec Aston Villa, nouveau club de Johan Manzambi, auront forcément une saveur particulière après cette première polémique sous ses nouvelles couleurs.