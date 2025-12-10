Steven Gerrard appelle Mohamed Salah à rester à Liverpool

L'ex-joueur de Liverpool Steven Gerrard a estimé mercredi que le club aurait encore besoin de Mohamed Salah. Selon lui, l'international égyptien devait faire «machine arrière» sur ses déclarations.

ATS Agence télégraphique suisse

Mohamed Salah ne faisait pas partie de l'équipe de Liverpool qui s'est rendue en Italie mardi pour remporter le match de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan 1-0. Il s'en était pris le week-end précédent à l'entraineur Arne Slot et aux responsables du club après être resté sur le banc lors du nul 3-3 à Leeds.

«Il est de toute évidence furieux de ne pas jouer, ce que je comprends», a déclaré l'ancien capitaine de Liverpool à TNT Sports. «Il a lancé deux phrases à propos de jeter les gens en pâture qu'il faut qu'il retire, tout en discutant avec l'entraîneur. J'ai déjà vu ça et je l'ai vécu quand (Luis) Suarez s'est brouillé avec Brendan (Rodgers). Je l'ai aussi fait moi-même», a rappelé l'Anglais.

«On a tous parfois perdu la tête»

«Personne n'est parfait et on a tous parfois perdu la tête en tant que joueurs en nous laissant submerger par nos émotions», a-t-il poursuivi, espérant que Salah réalise qu'il a été «un peu émotionnel et excessif. Mais Liverpool a besoin d'un Mo Salah qui joue bien parce qu'il est le meilleur joueur, le meilleur buteur et il les aidera à sortir de cette mauvaise passe.»

Salah, 33 ans, doit participer à la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre - 18 janvier) après la rencontre de Premier League le week-end prochain contre Brighton. L'international égyptien n'a inscrit que quatre buts en 13 apparitions depuis le début de saison et Liverpool, le champion sortant, n'est que 10e au championnat, à 10 points du leader, Arsenal.