Le no 20 que portait Diogo Jota ne sera plus attribué à Liverpool. Photo: ADAM VAUGHAN

ATS Agence télégraphique suisse

Liverpool a annoncé que le numéro 20 que portait Diogo Jota serait retiré de toutes les équipes du club anglais. L'attaquant portugais a trouvé la mort au début du mois dans un accident de la route .«En retirant ce numéro, nous le rendons immortel, et donc inoubliable à jamais», a déclaré le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, dans un communiqué.

«C'était le numéro qu'il portait avec fierté et honneur, nous menant à des victoires innombrables. Et Diogo Jota sera à jamais le no 20 du Liverpool Football Club», ont annoncé les Reds. «Après avoir consulté son épouse, Rute, et sa famille, le club peut annoncer que ce numéro sera retiré en l'honneur et en mémoire de Diogo à tous les niveaux du club, ce qui inclut l'équipe féminine et le centre de formation», ajoutent-ils.

Premier match depuis le drame dimanche

L'attaquant international portugais, qui était âgé de 28 ans, et son frère cadet André, 25 ans, lui aussi footballeur professionnel en deuxième division portugaise, ont trouvé la mort dans un accident de la route dans la nuit du 2 au 3 juillet. Ils circulaient sur une autoroute de la province de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne.

Liverpool jouera dimanche pour la première fois depuis le drame, un match amical de pré-saison chez Preston North End (2e division). De nombreux hommages sont prévus pour honorer la mémoire de Diogo Jota, arrivé au club en 2020.