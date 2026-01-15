Malgré une victoire 2-0 contre Newcastle en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Pep Guardiola s'insurge contre une décision controversée de la VAR, annulant un but pour hors-jeu après cinq minutes de vérification.

Lino Dieterle

Malgré la victoire 2-0 à l'extérieur contre Newcastle en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue, Pep Guardiola avait un sentiment amer à la fin de la rencontre. En cause: une intervention extrêmement controversée de la VAR qui, après plus de cinq minutes de vérification, a annulé le supposé but du 2-0 inscrit par Antoine Semenyo. La raison invoquée: une position de hors-jeu d'Erling Haaland, dont le placement aurait empêché son adversaire d'intervenir.

D'un point de vue strictement réglementaire, la décision peut se défendre. Mais elle ne suscite aucune compréhension chez les principaux concernés. «Cela aurait dû compter», estime le buteur Antoine Semenyo. «Le score aurait dû être de 3-0», renchérit Bernardo Silva. Sans surprise, Pep Guardiola partage cet avis. Mais au lieu de livrer une réaction mesurée au micro de Sky, l'entraîneur catalan se lance dans un véritable réquisitoire.

Dans une critique globale, Pep Guardiola énumère plusieurs situations récentes lors desquelles son équipe s'estime lésée. En novembre, lors d'une défaite 2-1 sur cette même pelouse en Premier League, Manchester City s'était vu refuser un penalty pourtant évident. «Pourquoi la VAR n'est-elle pas intervenue lors de ce match de championnat, alors qu'aujourd'hui il leur faut plus de cinq minutes pour annuler le 2-0?», s'interroge-t-il. L'entraîneur évoque également la finale de la FA Cup perdue face à Crystal Palace, au cours de laquelle le gardien Dean Henderson n'avait pas été sanctionné pour une main en dehors de sa surface de réparation.

Le sarcasme de Pep Guardiola

L'Espagnol explique qu'il se permet aujourd'hui de mettre en avant ces erreurs parce que son équipe a gagné. Il concède que la défaite contre Newcastle en championnat était méritée, même si un penalty manifeste leur avait été refusé. Sa critique n'en demeure pas moins intacte: son incompréhension quant aux critères et au moment des interventions de la VAR reste totale. Pep Guardiola se fait même sarcastique: «Avec des marges aussi infimes, avec la ligne du hors-jeu, tout est extrêmement serré – mais la ligne était bien sûr parfaitement tracée».

Il conclut en expliquant que ces derniers temps en Angleterre, plusieurs clubs ont demandé des explications, voire des excuses, à l'organisme des arbitres (PGMOL) après des décisions litigieuses. Bien souvent, son patron Howard Webb a ensuite dû reconnaître des erreurs. «Je suis sûr qu'il viendra demain. Je recevrai un appel et ils m'expliqueront», lance Pep Guardiola, sur un ton faussement léger et sans esquisser le moindre sourire.