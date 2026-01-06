DE
Pep Guardiola très inquiet
Manchester City n'a plus de défenseurs à disposition!

Manchester City perd encore un défenseur! Josko Gvardiol va être opéré d'une fracture du tibia. «Nous n'avons plus de joueurs, c'est la vérité», s'inquiète Pep Guardiola.
Choc pour Manchester City! Josko Gvardiol se fracture le tibia. La superstar Erling Haaland soutient son coéquipier.
Joël Hahn

Mauvaise nouvelle pour Manchester City! Josko Gvardiol s'est fracturé le tibia et doit être opéré. Le défenseur croate s'est blessé ce week-end lors du match contre Chelsea et sera absent pour une durée indéterminée. Manchester City a confirmé le diagnostic lundi soir, le défenseur de 23 ans devra passer sous le bistouri cette semaine encore.

Pour l'entraîneur Pep Guardiola, cette absence est un nouveau coup dur, avec une absence de plus en défense. «Nous n'avons plus de joueurs, c'est la vérité», a déclaré le Catalan. City commence à manquer d'options, en particulier en défense centrale.

La défense en difficulté

Josko Gvardiol s'est blessé peu après la pause lors d'un duel et a dû être remplacé. Ruben Dias n'a pas non plus pu terminer le match. L'état de ce dernier n'est pas encore clair, mais Pep Guardiola pense qu'il s'agit d'une blessure musculaire. Une chose est sûre: le Portugais risque lui aussi d'être absent pour un moment.

John Stones et d'autres éléments défensifs sont déjà absents depuis longtemps. Contre Chelsea, Abdukodir Khusanov et Nathan Aké ont été alignés en défense centrale en fin de match et les deux hommes n'ont que peu de repères en commun.

Manchester City réagit et pense à recruter

L'urgence oblige Manchester City à réagir. Le jeune Max Alleyne a été rappelé à court terme de son prêt à Watford, au moins pour faire le nombre. Dans le même temps, le club mancunien réfléchit à des renforts. Si l'absence de Ruben Dias devait se prolonger, le club pourrait s'activer pendant la fenêtre de transfert actuelle.

