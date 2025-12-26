Erling Haaland monte sur la balance et fait le buzz

Le meilleur buteur de Manchester City, Erling Haaland, s'illustre depuis la balance. Et fait le bonheur de son entraîneur Pep Guardiola.

Yannick Peng

94,4 kilos: depuis jeudi, tous les fans d’Erling Haaland savent précisément combien pèse actuellement le Norvégien. Une information loin d’être anodine. Son entraîneur Pep Guardiola a en effet instauré un contrôle de poids strict avant les fêtes de fin d’année. Le message est clair: ceux qui abusent de la dinde et de la bûche resteront à la maison pour le déplacement de Premier League samedi à Nottingham Forest.

Haaland, lui, n’a rien à craindre. «All good!!», écrit-il sur Instagram en légende d’une photo le montrant debout sur une balance le jour de Noël. Plus de 600 000 internautes ont aimé la publication. Guardiola aussi peut souffler: difficile d’imaginer laisser à la maison le meilleur buteur du championnat (19 buts en 17 matches).

Pour Manchester City, l’enjeu est important. En cas de victoire à Nottingham Forest, engagé dans la lutte pour le maintien, les Skyblues peuvent même reprendre la tête du classement. Ils comptent actuellement deux points de retard sur Arsenal. Les Gunners recevront Brighton samedi, juste après le match de Manchester City.

À noter que Pep Guardiola lui-même semble avoir un peu moins bien respecté son propre régime. L’Espagnol a confié vendredi avoir pris «quatre ou cinq kilos» pendant les fêtes. Une estimation approximative: contrairement à Haaland, il a préféré éviter de monter sur la balance.