Sept matches, une victoire et une «carrière ruinée»

Igor Tudor a été limogé de son poste d'entraîneur de Tottenham. Au cours de son court mandat, il n'a pas réalisé grand-chose, mais il a provoqué des remous.

Dominik Mani

Après 43 jours à peine sur le banc, Igor Tudor doit déjà quitter son poste d’entraîneur de Tottenham Hotspur. Un nouveau passage éclair qui s’inscrit dans la continuité d’une carrière marquée par l’instabilité.

Sept matchs, une victoire sans effet

Tudor a repris Tottenham Hotspur à la 16e place, en remplacement de Thomas Frank. Alors que le Croate quitte le club, les Spurs ne comptent qu’un point d’avance sur la zone de relégation. En championnat, ils subissent notamment des défaites dans le derby du nord de Londres face à Arsenal (1-4), ainsi que contre des concurrents directs pour le maintien comme Crystal Palace (1-3) et Nottingham Forest (0-3). Seul le champion en titre, Liverpool, parvient à lâcher des points face à des Spurs en difficulté (1-1). L’unique victoire intervient en Ligue des champions: lors du huitième de finale retour, Tottenham s’impose 3-2 contre l’Atlético Madrid, mais l’élimination était déjà actée après le match aller.

Le cas Kinsky fait polémique

À Madrid, Tottenham est mené 0-3 après 15 minutes. Le gardien Antonin Kinsky est directement impliqué sur deux buts encaissés. Tudor décide de le remplacer dès la 17e minute. Pour ses débuts en Ligue des champions, le joueur de 22 ans quitte la pelouse en larmes, sans que son entraîneur ne vienne à sa rencontre sur le bord du terrain. Le comportement de Tudor est vivement critiqué par les observateurs et les supporters. L’ancien gardien Kasper Schmeichel estime que ce choix pourrait marquer durablement la carrière du joueur. «Il a complètement ruiné sa carrière», tranche le Danois.

Une habitude des passages express

Les 43 jours de Tudor constituent la quatrième plus courte expérience sur un banc de Premier League. Pour le Croate, ce type de passage n’a toutefois rien d’inhabituel. À l'Udinese, il dirige quatre matchs lors d’un premier passage en 2018. Lors de son retour à Udine en mars 2019, il est remercié après 21 rencontres. À l'Hajduk Split, il ne reste que 18 rencontres sur le banc avant de rejoindre la Juventus comme adjoint. En 2024, il prend la tête de la Lazio Rome, mais quitte ses fonctions après 11 matches. Sa dernière expérience en date se déroule à la Juventus Turin, où il est licencié après 24 journées.

À Tottenham, Roberto De Zerbi apparaît comme le principal candidat pour lui succéder. Des discussions seraient en cours entre l’entraîneur italien et le club londonien.