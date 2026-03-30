Tottenham négocierait avec Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi va-t-il retrouver l'Angleterre? L'Italien serait en négociations avec Tottenham pour y finir la saison et tenter de sauver le club londonien de la relégation.

ATS Agence télégraphique suisse

Tottenham, en grande difficulté en Premier League, a jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi pour succéder à Igor Tudor. Plusieurs médias britanniques l'ont affirmé lundi.

Selon The Athletic et Talksport, des négociations entre l'Italien et Tottenham ont progressé. Le club londonien proposerait un contrat lucratif à long terme pour convaincre le technicien de 46 ans de prendre les rênes dès maintenant.

D'après ces mêmes médias, Roberto De Zerbi, disponible depuis qu'il a quitté Marseille en février, s'est d'abord montré réticent à accepter le poste sans savoir dans quelle division Tottenham évoluerait la saison prochaine. Les Spurs ont joué pour la dernière fois hors de l'élite en 1977/78.

Le club du nord de Londres, qui ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation à sept journées de la fin et n'a remporté aucun match de championnat en 2026, s'est séparé dimanche d'Igor Tudor, qui n'a passé que sept matches et 44 jours à la tête de l'équipe. L'ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille avait lui-même été nommé le 13 février pour succéder à Thomas Frank.

Roberto De Zerbi s'est forgé une solide réputation en Angleterre, grâce à son passage de deux ans à la tête de Brighton, entre 2022 et 2024.