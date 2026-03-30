Tottenham négocierait avec Roberto De Zerbi

Tottenham, en grande difficulté en Premier League, a jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi pour succéder à Igor Tudor. Plusieurs médias britanniques l'ont affirmé lundi.
Selon The Athletic et Talksport, des négociations entre l'Italien et Tottenham ont progressé. Le club londonien proposerait un contrat lucratif à long terme pour convaincre le technicien de 46 ans de prendre les rênes dès maintenant.
D'après ces mêmes médias, Roberto De Zerbi, disponible depuis qu'il a quitté Marseille en février, s'est d'abord montré réticent à accepter le poste sans savoir dans quelle division Tottenham évoluerait la saison prochaine. Les Spurs ont joué pour la dernière fois hors de l'élite en 1977/78.
Le club du nord de Londres, qui ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation à sept journées de la fin et n'a remporté aucun match de championnat en 2026, s'est séparé dimanche d'Igor Tudor, qui n'a passé que sept matches et 44 jours à la tête de l'équipe. L'ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille avait lui-même été nommé le 13 février pour succéder à Thomas Frank.
Roberto De Zerbi s'est forgé une solide réputation en Angleterre, grâce à son passage de deux ans à la tête de Brighton, entre 2022 et 2024.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City FC
30
32
61
3
Manchester United FC
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
Fulham FC
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion FC
31
4
43
11
Sunderland AFC
31
-4
43
12
Newcastle United FC
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace FC
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur FC
31
-10
30
18
West Ham United FC
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
31
-30
17