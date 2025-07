1/4 C'est officiel, Granit Xhaka quitte Leverkusen. Photo: IMAGO/Uwe Kraft

Tobias Wedermann

Le FC Bâle? L'AC Milan? Neom SC? Ou une prolongation à Leverkusen? Après des semaines de rumeurs et de spéculations autour de l’avenir du capitaine de l’équipe de Suisse, la décision est tombée: selon Blick, Granit Xhaka retourne en Premier League, une information confirmée par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Le milieu de terrain s’est engagé avec Sunderland, néo-promu dans l’élite du football anglais.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L’accord est conclu: Granit Xhaka doit désormais passer la visite médicale. Le club anglais versera 15 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions en bonus. Le joueur de 31 ans s’est vu proposer un contrat de trois ans.

Un autre suisse impliqué

Mais Granit Xhaka n’est pas le seul Suisse à jouer un rôle dans ce transfert. Kyril Louis-Dreyfus, Zurichois de 27 ans, est l’actionnaire principal de Sunderland. Il a repris le club en décembre 2020, alors en grande difficulté, devenant à 23 ans le plus jeune président d’un club professionnel en Angleterre.

Sous sa direction, Sunderland a connu une ascension impressionnante: en quatre ans et demi, le club est passé de la troisième division à la Premier League. Mais l’aventure de Kyril Louis-Dreyfus ne fait que commencer. L’objectif est désormais de stabiliser le club parmi l’élite. Et pour cela, il faut renforcer l’effectif. En recrutant Granit Xhaka, Sunderland s’offre un leader et envoie un premier signal fort.