1/5 Où Granit Xhaka jouera-t-il à l'avenir? Photo: Getty Images

Sven Schoch

Cinquième jour au camp d'entraînement du Bayer à Rio de Janeiro, et c'est à nouveau le débat autour du transfert de Granit Xhaka (32 ans) qui fait parler. Le directeur sportif Simon Rolfes (43 ans) a décidé de s'exprimer sur le futur de son joueur le plus important: «Notre principal intérêt est de le garder».

Le club saoudien de Pro League, Neom SC se serait retiré de la table des négociations en cours de semaine. Le néo-promu en première division, financièrement très puissant, avait manifesté son intérêt lundi dernier. En revanche, l'offre anglaise de Sunderland AFC existe, mais pour l'heure, aucun accord n'a été conclu entre les différentes parties. Au Brésil, Simon Rolfes a uniquement confirmé que Granit Xhaka suscitait un certain intérêt.

«Une solution gagnant-gagnant»

Mais après cette révélation, le directeur a fait une annonce sans équivoque: «Nous devons parler avec le joueur pour connaître ses envies. Mais une chose est claire: Il n'y aurait de transfert que dans une situation gagnant-gagnant». Concrètement, cela signifie une chose: Leverkusen avait déboursé environ 28 millions de francs pour le milieu de terrain en 2023 et lui avait offert un contrat bien rémunéré. Le club souhaite récupérer ses billes.

De plus, le club de Bundesliga ne donnera probablement son accord que si un remplaçant au de milieu de terrain est dans les tuyaux. Et plus les jours de mercato passent, plus cette perspective s'amenuise. C'est aussi pour cette raison que le directeur sportif Simon Rolfes réaffirme les ambitions de son club pour la saison à venir. Dans ces conditions, un transfert ne peut donc avoir lieu que «si la solution est bonne pour toutes les parties. Mais notre objectif est que Granit reste».

Xhaka ne laisse rien paraître

Lors d'un précédent rendez-vous avec les médias, l'équipe dirigeante de Leverkusen avait également défini un échéancier concernant le dossier de l'international suisse: «Nous sommes actuellement dans une phase où nous construisons le contingent définitif».

En coulisses, les discussions sont donc nombreuses pour trouver une solution satisfaisante. Tout le monde campe sur ses positions. Et sur la pelouse, le capitaine de l'équipe nationale suisse ne laisse rien paraître la veille du test contre l'équipe M20 de Flamengo. Granit Xhaka s'entraîne comme d'habitude: à fond.