Jude et Jobe Bellingham ne sont que les derniers d’une longue lignée. À seulement 19 ans, Jobe Bellingham vient de s’engager avec le Borussia Dortmund pour 30 millions d’euros, là même où son aîné s’est révélé avant de rejoindre le Real Madrid. Chez les Williams aussi, la fratrie fait sensation: Iñaki et Nico, piliers de l’Athletic Bilbao, s’apprêtent à disputer la Ligue des champions ensemble. À Chelsea, Reece James et sa sœur Lauren James font la fierté de leur club et de l’Angleterre, avec une présence remarquée lors des dernières grandes compétitions.

Des trajectoires croisées

Tous ne connaissent pas la même trajectoire, mais partagent le même ADN football. Eden et Thorgan Hazard ont brillé avec les Diables Rouges, tandis que leurs frères Kylian et Ethan évoluent plus discrètement en Belgique. Chez les Félix, Joao, ancien joueur du Barça et qui vient de terminer son prêt à Milan, cherche une nouvelle équipe, alors que son frère Hugo, capitaine des U19 du Portugal, évolue dans l’équipe réserve de Benfica. D’autres, comme les Fernández (Nacho et Álex) ou les Alcántara (Thiago et Rafinha), ont connu des trajectoires diverses, mais ont tous porté les couleurs du Real ou du Barça à un moment de leur carrière.

Le talent, un héritage?

Chez les Pogba, les Thuram ou les Simeone, le nom de famille pèse autant que le talent. Paul Pogba et ses frères Mathias et Florentin, ou Marcus et Khéphren Thuram, fils de Lilian, champion du monde 1998, ont tous poursuivi une carrière professionnelle. Les fils de Diego Simeone – Giuliano, Giovanni et Gianluca – marchent eux aussi sur les traces de leur père. Et comment ne pas mentionner les frères Xhaka, qui se sont affrontés à l’Euro 2016 avec des maillots différents: Taulant pour l’Albanie, Granit pour la Suisse.

Une affaire de famille

La liste pourrait encore s’allonger, avec les Mbappé (Kylian et Ethan), les Hernández (Théo et Lucas), les Mac Allister, ou encore toute la dynastie Zidane. Autant de fratries qui prouvent que dans le football, le talent peut être dans les gènes.