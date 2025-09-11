DE
Entre 2009 et 2022
Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents

Chelsea fait face à 74 accusations de la Fédération anglaise concernant des paiements irréguliers à des agents entre 2009 et 2022. Le club londonien, anciennement dirigé par Roman Abramovitch, collabore avec la FA pour résoudre ces problèmes auto-signalés.
Publié: 16:24 heures
Photo: Ian Walton
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Chelsea a été accusé jeudi par la Fédération anglaise (FA) de 74 infractions présumées aux règles liées aux paiements à des agents entre 2009 et 2022. Le club londonien était alors dirigé par l'oligarque russe Roman Abramovitch.

La FA a précisé que les accusations concernaient principalement la période comprise entre les saisons 2010/11 et 2015/16. Le club londonien, qui a jusqu'au 19 septembre pour répondre, s'est dit «heureux de confirmer que sa collaboration avec la FA concernant des affaires auto-signalées par le club touche désormais à sa conclusion», selon un communiqué.

«Une transparence sans précédent»

Rachetés en mai 2022 par un consortium dirigé par l'investisseur américain Todd Boehly et la société de capital-investissement Clearlake Capital, les «Blues» ont affirmé avoir fait preuve d'«une transparence sans précédent» et ont assuré continuer à travailler avec la fédération anglaise.

«Au cours d'un processus rigoureux de vérification préalable avant la finalisation de l'achat, le groupe propriétaire a pris connaissance de rapports financiers potentiellement incomplets concernant des transactions passées ainsi que d'autres violations possibles des règles de la FA», rappelle le club, récent vainqueur du Mondial des clubs. «Dès la finalisation de l'achat, le club a immédiatement signalé ces questions à toutes les autorités compétentes, y compris la FA», ajoute-t-il.

En juillet 2023, Chelsea avait conclu un accord avec l'instance européenne du football, l'UEFA, acceptant de verser 10 millions d'euros après avoir reconnu des «rapports financiers incomplets», pendant la période Abramovitch. L'UEFA avait indiqué avoir été «proactivement» approchée par le nouveau groupe propriétaire de Chelsea avec ces informations.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
Liverpool FC
3
4
9
2
Chelsea FC
Chelsea FC
3
6
7
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
5
6
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
3
4
6
5
Everton FC
Everton FC
3
2
6
5
Sunderland AFC
Sunderland AFC
3
2
6
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
3
3
5
9
Manchester United FC
Manchester United FC
3
0
4
10
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
-1
4
11
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
3
-1
4
12
Leeds United
Leeds United
3
-4
4
13
Manchester City FC
Manchester City FC
3
1
3
14
Burnley FC
Burnley FC
3
-2
3
15
Brentford FC
Brentford FC
3
-2
3
16
West Ham United FC
West Ham United FC
3
-4
3
17
Newcastle United FC
Newcastle United FC
3
-1
2
18
Fulham FC
Fulham FC
3
-2
2
19
Aston Villa
Aston Villa
3
-4
1
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
3
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
