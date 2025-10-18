DE
Leader du championnat
Arsenal fait le job contre Fulham

Arsenal prend seul la tête de la Premier League après une victoire 1-0 contre Fulham. Les Gunners s'imposent grâce à un but de Trossard sur corner, démontrant leur solidité défensive avec seulement trois buts encaissés cette saison.
Publié: 22:24 heures
Trossard a offert la victoire à Arsenal face à Fulham.
Photo: Kin Cheung
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal occupe seul la tête de la Premier League après la 8e journée. Les Gunners ont remporté un derby londonien 1-0 à Craven Cottage face à Fulham grâce à Trossard (58e).

Une fois encore, Arsenal a passé l'épaule grâce à une balle arrêtée. Trossard a en effet marqué de près après un corner de Saka dévié par Gabriel. La défense de l'équipe dirigée par Mikel Arteta, qui n'a concédé que trois buts cette saison en championnat – dont un seul dans le jeu –, a ensuite fait bonne garde.

Quelques points d'avance

Arsenal compte 19 points, contre 16 pour Manchester City. Liverpool, qui accueillera Manchester United dimanche, en possède 15 tout comme l'étonnant Bournemouth.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City FC
Manchester City FC
8
11
16
3
Liverpool FC
Liverpool FC
7
4
15
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
8
3
15
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
14
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
8
3
14
8
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
8
4
13
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
8
1
12
10
Everton FC
Everton FC
8
0
11
11
Manchester United FC
Manchester United FC
7
-2
10
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
0
9
13
Aston Villa
Aston Villa
7
-1
9
14
Fulham FC
Fulham FC
8
-4
8
15
Leeds United
Leeds United
8
-6
8
16
Brentford FC
Brentford FC
7
-3
7
17
Burnley FC
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United FC
West Ham United FC
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
8
-11
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
