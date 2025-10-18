Trossard a offert la victoire à Arsenal face à Fulham.
Photo: Kin Cheung
ATS Agence télégraphique suisse
Arsenal occupe seul la tête de la Premier League après la 8e journée. Les Gunners ont remporté un derby londonien 1-0 à Craven Cottage face à Fulham grâce à Trossard (58e).
A lire aussi
Une fois encore, Arsenal a passé l'épaule grâce à une balle arrêtée. Trossard a en effet marqué de près après un corner de Saka dévié par Gabriel. La défense de l'équipe dirigée par Mikel Arteta, qui n'a concédé que trois buts cette saison en championnat – dont un seul dans le jeu –, a ensuite fait bonne garde.
Quelques points d'avance
Arsenal compte 19 points, contre 16 pour Manchester City. Liverpool, qui accueillera Manchester United dimanche, en possède 15 tout comme l'étonnant Bournemouth.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City FC
8
11
16
3
Liverpool FC
7
4
15
4
AFC Bournemouth
8
3
15
5
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
6
Chelsea FC
8
7
14
7
Sunderland AFC
8
3
14
8
Crystal Palace FC
8
4
13
9
Brighton & Hove Albion FC
8
1
12
10
Everton FC
8
0
11
11
Manchester United FC
7
-2
10
12
Newcastle United FC
8
0
9
13
Aston Villa
7
-1
9
14
Fulham FC
8
-4
8
15
Leeds United
8
-6
8
16
Brentford FC
7
-3
7
17
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United FC
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
8
-11
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation