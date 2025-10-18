Arsenal prend seul la tête de la Premier League après une victoire 1-0 contre Fulham. Les Gunners s'imposent grâce à un but de Trossard sur corner, démontrant leur solidité défensive avec seulement trois buts encaissés cette saison.

Trossard a offert la victoire à Arsenal face à Fulham. Photo: Kin Cheung

ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal occupe seul la tête de la Premier League après la 8e journée. Les Gunners ont remporté un derby londonien 1-0 à Craven Cottage face à Fulham grâce à Trossard (58e).

Une fois encore, Arsenal a passé l'épaule grâce à une balle arrêtée. Trossard a en effet marqué de près après un corner de Saka dévié par Gabriel. La défense de l'équipe dirigée par Mikel Arteta, qui n'a concédé que trois buts cette saison en championnat – dont un seul dans le jeu –, a ensuite fait bonne garde.

Quelques points d'avance

Arsenal compte 19 points, contre 16 pour Manchester City. Liverpool, qui accueillera Manchester United dimanche, en possède 15 tout comme l'étonnant Bournemouth.