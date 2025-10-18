DE
Déjà bien installé en tête
Le Klassiker remporté par le Bayern Munich

Dans un match crucial de la Bundesliga, le Bayern Munich s'impose 2-1 face à Borussia Dortmund. Cette victoire dans le Klassiker consolide la position de leader des Bavarois, qui devancent maintenant leurs rivaux de sept points.
Encore un but pour Harry Kane
Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant du titre a battu Borussia Dortmund 2-1. Les Bavarois ont ainsi creusé l'écart en tête du classement.

Des buts de Kane (22e) et Olise (78e) ont placé le Bayern sur la voie royale. Brandt a réduit l'écart pour les visiteurs (84e), qui alignaient Gregor Kobel dans la cage. Les Munichois ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Déjà cinq points d'avance

Avec le maximum de 21 points, le Bayern compte déjà cinq points d'avance sur le RB Leipzig, six sur le VfB Stuttgart et sept sur un duo formé par Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
7
23
21
2
RB Leipzig
RB Leipzig
7
1
16
3
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
7
5
15
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
7
14
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
5
14
6
FC Cologne
FC Cologne
7
2
11
7
Union Berlin
Union Berlin
7
-3
10
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
6
1
9
9
SC Fribourg
SC Fribourg
6
0
8
10
Hambourg SV
Hambourg SV
7
-3
8
11
Werder Brême
Werder Brême
7
-5
8
12
FC St. Pauli
FC St. Pauli
6
-1
7
13
FC Augsbourg
FC Augsbourg
7
-2
7
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
6
-3
7
15
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
7
-5
5
16
FSV Mayence
FSV Mayence
7
-6
4
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
7
-7
4
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
7
-9
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
