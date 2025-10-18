Le Klassiker remporté par le Bayern Munich

Encore un but pour Harry Kane
Photo: Lennart Preis
ATS Agence télégraphique suisse
Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant du titre a battu Borussia Dortmund 2-1. Les Bavarois ont ainsi creusé l'écart en tête du classement.
Des buts de Kane (22e) et Olise (78e) ont placé le Bayern sur la voie royale. Brandt a réduit l'écart pour les visiteurs (84e), qui alignaient Gregor Kobel dans la cage. Les Munichois ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.
Déjà cinq points d'avance
Avec le maximum de 21 points, le Bayern compte déjà cinq points d'avance sur le RB Leipzig, six sur le VfB Stuttgart et sept sur un duo formé par Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
7
23
21
2
RB Leipzig
7
1
16
3
Vfb Stuttgart
7
5
15
4
Borussia Dortmund
7
7
14
5
Bayer Leverkusen
7
5
14
6
FC Cologne
7
2
11
7
Union Berlin
7
-3
10
8
Eintracht Francfort
6
1
9
9
SC Fribourg
6
0
8
10
Hambourg SV
7
-3
8
11
Werder Brême
7
-5
8
12
FC St. Pauli
6
-1
7
13
FC Augsbourg
7
-2
7
14
TSG Hoffenheim
6
-3
7
15
VfL Wolfsbourg
7
-5
5
16
FSV Mayence
7
-6
4
17
1. FC Heidenheim
7
-7
4
18
Borussia Mönchengladbach
7
-9
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation