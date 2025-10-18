Sunderland l'emporte 2 à 0 contre Wolverhampton

Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Sunderland poursuit son impressionnant début de saison en Premier League, battant Wolverhampton 2-0 lors de la 8e journée. Avec 14 points, l'équipe de Granit Xhaka se positionne dans la première moitié du classement, déjouant les pronostics pessimistes.

Granit Xhaka: un bon début de saison avec Sunderland Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Mukiele (16e) et un autogoal de Krejci (92e) ont donné la victoire aux coéquipiers de Xhaka, qui comptent 14 points. Sunderland a vraiment réussi un excellent début de saison, donnant tort aux pronostiqueurs qui les voyaient végéter en queue de tableau.

Xhaka a été le seul Suisse à fouler une pelouse samedi. Fabian Schär est resté sur le banc de Newcastle lors de la défaite 2-1 des Magpies à Brighton, pour qui le vétéran Welbeck a marqué deux fois. Noah Oakfor était absent sur blessure pour Leeds, qui s'est incliné 2-0 à Burnley.

11 buts en une saison

Dans une partie très animée, Crystal Palace et Bournemouth se sont séparés sur un nul 3-3. Les visiteurs ont mené 2-0 puis 3-2, avant que Mateta n'égalise sur penalty à la 97e. Le Français avait déjà signé les deux buts des Eagles (64e/69e). Il a ensuite raté une incroyable occasion de 4-3 à la 99e...

Un doublé de l'inévitable Haaland (58e/63e) a permis à Manchester City de l'emporter 2-0 face à Everton. Le Norvégien a déjà inscrit 11 buts en championnat cette saison!