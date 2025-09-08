La Premier League et Manchester City ont résolu leur conflit concernant les règles de sponsoring. Le club accepte la validité des normes actuelles régissant les transactions entre parties liées, mettant fin à une longue bataille juridique.

La montée en puissance de Manchester City a été permise par le soutien financier massif d'Etihad Airways. Photo: IMAGO/News Images

La Premier League et Manchester City sont parvenus à un accord. Il met fin à leur litige sur les règles de sponsoring imposées aux clubs anglais. Le club du nord-ouest de l'Angleterre, racheté en 2008 par un fonds d'investissement des Emirats arabes unis, avait mené une bataille juridique pour tenter de faire tomber le règlement sur les «Associated Party Transactions» (APT), qu'il jugeait illégal et discriminatoire.

Celui-ci encadre les accords de partenariat commercial passés avec des sociétés liées aux propriétaires des clubs. L'objectif est de s'assurer que les contrats représentent la juste valeur du marché.

Interprétations différentes

La montée en puissance de Manchester City a été permise par le soutien financier massif d'Etihad Airways, compagnie aérienne basée à Abou Dhabi, dont le nom s'affiche sur le maillot en plus d'être accolé au stade. Une procédure d'arbitrage avait été lancée mais la décision, rendue en octobre 2024, a donné lieu à des interprétations très différentes.

Le club anglais a estimé que toutes les règles de l'APT étaient déclarées nulles et non avenues. A l'inverse, la ligue a assuré qu'elles avaient été jugées nécessaires et légitimes, et que seules certaines d'entre elles devaient être amendées ou supprimées. La Premier League a amendé son règlement le mois suivant, avec l'aval d'une majorité des clubs. Manchester City a alors attaqué cette nouvelle mouture, ce qui a donné lieu à une seconde procédure d'arbitrage.

Un accord trouvé

Les deux parties «sont parvenus à un accord» dans le cadre de cet arbitrage et «ont convenu de mettre fin à la procédure. Cet accord met fin au litige entre les parties concernant les règles de l'APT», ont-elles annoncé lundi dans un communiqué commun. «Dans le cadre de cet accord, Manchester City reconnaît que les règles de l'APT actuelles sont valides et contraignantes», est-il précisé.

Dans un dossier distinct, la Premier League accuse Manchester City d'avoir sciemment contourné les règles financières imposées entre 2009 et 2018 pour doper ses ambitions sportives, ce que le club dément. Les deux parties ont défendu leurs positions en fin d'année 2024 devant une commission indépendante. La décision du «procès sportif du siècle», comme l'a surnommé la presse britannique, est attendue en 2025.