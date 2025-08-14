Voilà deux ans que la Premier League a inculpé Manchester City pour 115 chefs d'accusations. Mais il est difficile de prévoir quand un jugement sera rendu et ce pour plusieurs raisons.

1/5 Lorsque Erling Haaland et ManCtiy débuteront la nouvelle saison ce week-end, un jugement dans le procès du club avec la Premier League sera toujours en suspens. Photo: IMAGO/News Images

Lino Dieterle

Lorsque Manchester City débutera sa nouvelle saison samedi contre Tottenham, de sombres nuages planeront au-dessus de l’Etihad Stadium. Non pas parce que la pluie est annoncée, mais parce que le jugement concernant les 115 infractions au règlement est toujours en suspens.

C’est presque une histoire sans fin: en 2023, la Premier League a rendu publics les accusations quelques semaines avant le triomphe tant attendu de City en Ligue des champions. Entre 2009 et 2018, le club, alimenté par le Qatar, aurait omis de fournir des informations financières exactes. Cela va des recettes de sponsoring mal déclarées aux paiements non déclarés aux joueurs et à leurs conseillers. De plus, ManCity n’aurait pas toujours coopéré lors des enquêtes qui ont eu lieu de 2018 à février 2023.

Il y a un an presque jour pour jour, un comité indépendant s’est finalement penché sur les faits et devait rendre un jugement. L’Angleterre parlait alors de «procès du siècle». En effet, en cas de condamnation, City risque non seulement des retraits de points ou des amendes, mais aussi une relégation forcée. Seulement voilà, la décision n’est toujours pas tombée. Ou comme le dit Richard Masters, directeur général de la Premier League, à Sky: «Les procédures judiciaires durent rarement moins longtemps que prévu. Nous devons être patients.»

Guardiola s’attendait à une décision rapide

Richard Masters explique à cette occasion qu’il ne peut même pas spéculer sur la date à laquelle le jugement sera rendu. «Nos règles sont très claires: nous ne pouvons pas parler des charges tant qu’aucune décision n’a été publiée.» Ce dont il peut parler en revanche, c’est de la manière dont le procès s’est déroulé jusqu’ici.

A huis clos, les deux parties ont été entendues pendant environ douze semaines à partir de septembre 2024. Depuis, une décision est attendue. L’entraîneur Pep Guardiola disait encore en février que le club, qui n’aurait pas conscience de ses erreurs, attendait son acquittement au printemps. Un espoir visiblement vain.

City se défend avec une «super équipe d’avocats»

Les raisons de ce retard sont nombreuses. Il y a d’abord la masse de preuves que le jury doit passer en revue. Kieran Maguire, expert en finance du football, a déclaré à la BBC qu’il fallait examiner «un demi-million de pièces à conviction» pour toutes les accusations. Etant donné que le jugement aura un caractère décisif, on souligne de toutes parts qu’il ne doit pas être rendu dans la précipitation.

Mais plus l’attente se prolonge, plus il devient clair que l’affaire sera controversée. Il faut dire que les Skyblues s’assurent une solide défense: «La Premier League n’a probablement jamais eu à faire face à une telle équipe juridique», explique l’avocat Yasin Patel, qui ajoute: «Les avocats que City a réunis… on peut appeler ça une super équipe si on veut.»

Il est toutefois difficile d’estimer si ces fameux avocats parviendront à obtenir l’acquittement attendu par Guardiola.