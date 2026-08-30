Une première pour Nico Elvedi en Premier League

ATS Agence télégraphique suisse
Nico Elvedi a connu son baptême du feu en Premier League. Le défenseur international a été introduit à la 34e minute dans les rangs de Leeds face à Brentford (1-1).
Transfuge de Mönchegladbach, Nico Elvedi a remplacé le Gallois Joe Rodon dans la défense à trois de Leeds qui a ouvert le score par l'Allemand Kevin Schade à la 41e. Dominic Calver-Lewin a égalisé pour les visiteurs à la 79e.
Granit Xhaka et Sunderland ont, pour leur part, cueilli leur première victoire de la saison à domicile face à Fulham. L'Haïtien Wilson Isidor a inscrit l'unique but de la rencontre à la 75e.
Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
2
4
6
2
Hull City
2
3
6
3
Chelsea FC
2
2
6
4
Brentford FC
2
3
4
5
Newcastle United FC
2
2
4
6
Everton FC
2
2
4
7
Leeds United
2
1
4
8
Brighton & Hove Albion FC
2
3
3
9
Arsenal FC
1
3
3
10
Manchester United FC
5:1
2
2
3
11
Sunderland AFC
2
0
3
12
Ipswich Town
1:5
2
-3
3
13
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
2
-1
1
16
Fulham FC
2
-2
0
17
Aston Villa
1
-4
0
17
Coventry City
2
-4
0
19
Crystal Palace FC
2
-5
0
20
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation