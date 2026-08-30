Une première pour Nico Elvedi en Premier League

Nico Elvedi a fait ses débuts en Premier League avec Leeds, entrant à la 34e minute contre Brentford (1-1). Kevin Schade et Dominic Calvert-Lewin ont marqué les buts.

ATS Agence télégraphique suisse

Nico Elvedi a connu son baptême du feu en Premier League. Le défenseur international a été introduit à la 34e minute dans les rangs de Leeds face à Brentford (1-1).

Transfuge de Mönchegladbach, Nico Elvedi a remplacé le Gallois Joe Rodon dans la défense à trois de Leeds qui a ouvert le score par l'Allemand Kevin Schade à la 41e. Dominic Calver-Lewin a égalisé pour les visiteurs à la 79e.

Granit Xhaka et Sunderland ont, pour leur part, cueilli leur première victoire de la saison à domicile face à Fulham. L'Haïtien Wilson Isidor a inscrit l'unique but de la rencontre à la 75e.