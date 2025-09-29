Ruben Amorim proche de la sortie? Manchester United dément

Malgré les critiques, Manchester United maintient sa confiance en Ruben Amorim. Le club dément les rumeurs de remplacement et affirme que le Portugais sera jugé sur l'ensemble de la saison, malgré des résultats décevants en Premier League

A l'image du début de saison de son équipe, le coach de Manchester United Ruben Amorim fait grise mine. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Manchester United traverse une période difficile en Premier League. Après une nouvelle défaite 3-1 contre Brentford ce samedi, l'avenir de l'entraîneur Ruben Amorim est remis en question. Les Red Devils ont déjà concédé trois défaites en six journées de championnat. Malgré une victoire contre Chelsea la semaine précédente, l'équipe s'est à nouveau prise les pieds dans le tapis face aux Londoniens.

Cette contre-performance a suscité de vives critiques de la part des supporters et d'anciennes gloires du club. Interrogé sur son avenir, l'entraîneur Ruben Amorim a déclaré à la BBC: «Je ne m'inquiète jamais pour mon travail, je ne suis pas ce genre de personne. Ce n'est pas ma décision. Je ferai de mon mieux à chaque minute que je passerai ici.» Il faut dire que des rumeurs ont circulé concernant de potentiels remplaçants, notamment Gareth Southgate, Oliver Glasner et Andoni Iraola.

Le club soutient son coach

Cependant, la direction de Manchester United a démenti ces informations auprès de la BBC, affirmant qu'aucun candidat n'était envisagé pour le moment. D'après la plateforme Foot Mercato, Sir Jim Ratcliffe, actionnaire minoritaire du club avec la société INEOS, continue de soutenir le coach portugais. Il estime qu'il faut le juger sur l'ensemble de la saison, considérant que l'équipe a été renforcée lors du dernier mercato.

Néanmoins, la pression s'accentue sur l'entraîneur avant le match de samedi contre Sunderland à Old Trafford. Les statistiques sont préoccupantes: Manchester United n'a récolté que 34 points en 33 matches de championnat sous la direction d'Amorim et n'a toujours pas remporté deux rencontres consécutives. La situation est urgente pour le club mancunien, qui doit rapidement redresser la barre pour ne pas compromettre sa saison. Le prochain match contre Sunderland sera probablement crucial pour l'avenir d'Amorim.