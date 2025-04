L'attaquant français de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta auteur du but égalisateur contre Arsenal (2-2), le 23 avril 2025 à l'Emirates Stadium de Londres. Photo: BEN STANSALL

Arsenal a concédé en fin de match l'égalisation contre Crystal Palace (2-2), ce mercredi à domicile, ce qui offre quasiment le titre à Liverpool, le leader de Premier League, en vertu d'une différence de buts supérieure.

Les Gunners peuvent remporter un maximum de douze points lors de leurs quatre derniers matches, soit exactement l'écart qui les sépare du leader. Or, Liverpool dispose d'un «goal average» plus favorable (+44 contre +34). Les Reds pourront officialiser leur titre de champion d'Angleterre dimanche en cas de victoire ou de match nul contre Tottenham à Anfield.

Approximations des Gunners

Arsenal a concédé un nombre inhabituel d'occasions contre Crystal Palace et enchaîné des approximations, voire des erreurs grossières à l'approche de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi à Londres. William Saliba, sous pression, a par exemple adressé une passe à son compatriote et adversaire direct, Jean-Philippe Mateta, qui a égalisé d'un tir en feuille morte au-dessus du gardien David Raya (83e, 2-2).

Palace avait déjà égalisé une première fois sur un corner grâce à Eberechi Eze (27e, 1-1), laissé trop seul devant la surface et auteur d'une belle volée. Mikel Arteta avait pourtant aligné un «onze» de départ proche de son équipe type, où il manquait seulement le milieu Mikel Merino, forfait et remplacé par Thomas Partey (qui sera suspendu mardi), et Bukayo Saka.

Bukayo Saka pas à 100%

Arteta a affirmé en avant-match que son ailier, touché ce week-end à un talon d'Achille, n'était pas à 100%. Mais il l'a lancé à l'heure de jeu sous les applaudissements nourris du public, soulagé de le voir évoluer. Les Gunners menaient alors 2-1 grâce à une tête lointaine de Jakub Jiwior (3e, 1-0), bien servi sur coup franc par Martin Odegaard, et à un bel enchaînement de Leandro Trossard (42e, 2-1).

L'ailier belge fait mieux que dépanner au poste d'avant-centre. Il a marqué son quatrième but en quatre matches de Premier League après avoir contrôlé du gauche une passe appuyée de Jurriën Timber, crocheté du droit Maxence Lacroix et tiré du gauche devant Jefferson Lerma.