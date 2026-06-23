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2,1 milliards de francs
Manchester United a acquis les terrains pour son nouveau stade

Manchester United a acheté 10 hectares de terrain près d’Old Trafford pour construire un nouveau stade de 100'000 places. Ce projet à 2,1 milliards de francs transformera le quartier et créera logements et emplois.
Publié: il y a 18 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
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Les joueurs de Manchester devraient quitter Old Trafford, à terme.
Photo: IMAGO/Every Second Media
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ATS Agence télégraphique suisse

Manchester United a acquis la majeure partie des terrains nécessaires à la construction de son nouveau stade, a annoncé «ManU» lundi. Cette nouvelle enceinte aura une capacité de 100'000 spectateurs.

Le club a acquis environ 10 hectares de parcelles, situées non loin de son stade actuel d'Old Trafford, un avancée majeure dans le projet de United visant à construire la plus grande arène sportive de Grande-Bretagne.

2,1 milliards de francs

Grâce à cette parcelle de forme triangulaire située à seulement 350 mètres au nord-ouest de son enceinte actuelle, il ne sera plus nécessaire d'acquérir les terrains adjacents appartenant au terminal de fret voisin, qui constituaient jusqu'alors le principal point d'achoppement du projet.

Le club mancunien a dévoilé l'an dernier ses premiers plans pour un projet ambitieux de nouveau stade, d'un montant de 2,1 milliards francs. Aucune date n'est pour l'heure fixée sur l'horizon auquel les Red Devils entreront dans cette nouvelle enceinte.

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Le futur stade sera au coeur d'un vaste projet de rénovation sur 150 hectares qui comprend également 15'000 nouveaux logements et permettra la création de 48'000 emplois au niveau local, et 90'000 au niveau national.

L'actuel stade d'Old Trafford, où évolue MU depuis 115 ans, est d'une capacité de 74'000 places. Mais il commence à montrer des signes de fatigue et, en attendant le futur stade, un projet de rénovation sera dévoilé le 9 juillet.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
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38
6
52
11
Fulham FC
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38
-4
52
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
38
-2
49
13
Everton FC
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
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38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
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38
-41
20
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