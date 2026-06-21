Cédric Itten rejoint le Werder Brême

L'international suisse de 29 ans quitte le Fortuna Düsseldorf, relégué en 3e Bundesliga, pour retrouver l'élite du football allemand.

ATS Agence télégraphique suisse

Cédric Itten fait son retour en Bundesliga. L'attaquant de 29 ans quitte le Fortuna Düsseldorf pour rejoindre le Werder Brême, comme l'a annoncé dimanche son nouveau club.

En 2021, Itten avait déjà disputé une demi-saison en Bundesliga, à l'époque sous les couleurs de Greuther Fürth. Il était ensuite retourné en Suisse, à YB, avant de signer il y a un an au Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. L'international helvétique quitte donc ce club qui a été relégué en 3e Bundesliga.