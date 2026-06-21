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Retour en Bundesliga
Cédric Itten rejoint le Werder Brême

L'international suisse de 29 ans quitte le Fortuna Düsseldorf, relégué en 3e Bundesliga, pour retrouver l'élite du football allemand.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
Cédric Itten est entré en jeu avec la Nati face à la Bosnie jeudi.
Photo: Toto Marti
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ATS Agence télégraphique suisse

Cédric Itten fait son retour en Bundesliga. L'attaquant de 29 ans quitte le Fortuna Düsseldorf pour rejoindre le Werder Brême, comme l'a annoncé dimanche son nouveau club.

En 2021, Itten avait déjà disputé une demi-saison en Bundesliga, à l'époque sous les couleurs de Greuther Fürth. Il était ensuite retourné en Suisse, à YB, avant de signer il y a un an au Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. L'international helvétique quitte donc ce club qui a été relégué en 3e Bundesliga.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Fribourg
SC Fribourg
34
-6
47
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
34
-4
44
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
34
-16
43
10
FSV Mayence
FSV Mayence
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hambourg SV
Hambourg SV
34
-14
38
14
FC Cologne
FC Cologne
34
-14
32
15
Werder Brême
Werder Brême
34
-23
32
16
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
Ligue des Champions
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