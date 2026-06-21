Cédric Itten rejoint le Werder Brême

ATS Agence télégraphique suisse
Cédric Itten fait son retour en Bundesliga. L'attaquant de 29 ans quitte le Fortuna Düsseldorf pour rejoindre le Werder Brême, comme l'a annoncé dimanche son nouveau club.
En 2021, Itten avait déjà disputé une demi-saison en Bundesliga, à l'époque sous les couleurs de Greuther Fürth. Il était ensuite retourné en Suisse, à YB, avant de signer il y a un an au Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. L'international helvétique quitte donc ce club qui a été relégué en 3e Bundesliga.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
34
86
89
2
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
34
19
65
4
Vfb Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Fribourg
34
-6
47
8
Eintracht Francfort
34
-4
44
9
FC Augsbourg
34
-16
43
10
FSV Mayence
34
-9
40
11
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hambourg SV
34
-14
38
14
FC Cologne
34
-14
32
15
Werder Brême
34
-23
32
16
VfL Wolfsbourg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim
34
-31
26
18
FC St. Pauli
34
-31
26
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation