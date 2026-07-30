Le Français Maxence Lacroix quitte Crystal Palace pour signer à Chelsea, où son contrat court jusqu'en 2032. Le transfert est estimé à 60 millions d'euros, selon la presse britannique.

AFP Agence France-Presse

Le défenseur international français Maxence Lacroix a quitté Crystal Palace pour rejoindre Chelsea, avec un contrat portant jusqu'à 2032, ont annoncé les Blues jeudi.

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Maxence Lacroix, âgé de 26 ans et qui a disputé sept matches avec l'équipe de France, dont la demi-finale de Coupe du monde perdue contre l'Espagne (2-0), a été recruté pour un montant d'environ 60 millions d'euros d'après la presse britannique.

Formé à Sochaux et passé par Wolfsburg, le défenseur central a remporté au printemps la Conference Ligue avec Crystal Palace, qu'il avait rejoint en 2024 et où il a disputé 98 matches toutes compétitions confondues.

«Le meilleur club au monde»

«Je pense que c'est le meilleur transfert pour moi car c'est le meilleur club au monde», a réagi Lacroix, cité dans le communiqué de Chelsea, et qui retrouvera à ses côtés le latéral Malo Gusto, son coéquipier en équipe de France.

Chelsea, qui a remporté à l'été 2025 la Coupe du monde des clubs, a depuis connu une saison difficile, avec une 10e position en Premier League, loin des places européennes. Plusieurs entraîneurs se sont succédé: Enzo Maresca (qui a depuis rejoint Manchester City) jusqu'en janvier, Liam Rosenior de janvier à avril puis Calum McFarlane pour l'intérim jusqu'à la fin de saison.

A présent dirigés par l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid Xabi Alonso, les Blues ont annoncé la semaine dernière le recrutement du milieu international anglais Morgan Rogers pour un montant estimé à 137 millions d'euros, un record absolu pour un joueur anglais. Ils ont également recruté le défenseur international italien Marco Palestra, en provenance de l'Atalanta Bergame et présenté à 21 ans comme un grand espoir italien, pour un montant estimé à 57 millions d'euros.