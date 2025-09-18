Outre un match de Ligue des champions contre le Barça, Fabian Schär va fêter une belle marque personnelle. Dimanche, l'ancienne star de la Nati franchira un cap en Premier League avec Newcastle. Le défenseur en parle avec Blick.

Fabian Schär vit une semaine gratifiante sur le plan personnel. Photo: Newcastle United via Getty Image

Sven Schoch

48 heures avant le grand début de Newcastle en Ligue des champions contre le Barça, Blick a joint Fabian Schär au téléphone: «Barcelone est l’une des meilleures équipes d’Europe. Le Barça fait partie de ces équipes qui peuvent gagner la compétition», lance-t-il d’emblée. Les Anglais ne sont pas pour autant tétanisés face à l’enjeu. Dans un St. James' Park à guichets fermés, les Magpies jouent toujours une ambiance extraordinaire: «Nous avons déjà prouvé à maintes reprises qu’il n’est pas facile de jouer contre nous à la maison», rappelle le Suisse.

Pour Fabian Schär, il s’agit de la quatrième campagne en C1, la deuxième en deux ans avec Newcastle United. Et c’est remarquable si l’on considère l’exigence de la Premier League: «Se qualifier pour la Ligue des champions en Premier League est une entreprise incroyablement difficile. Avoir réussi à le faire à nouveau avec Newcastle est un haut fait de ma carrière.»

Les duels avec le PSG, Benfica, Marseille ou le Bayer Leverkusen sont pour Fabian Schär «une récompense pour la saison dernière, dans laquelle nous avons tant investi. Je me réjouis énormément d’entendre à nouveau le fameux hymne», déclare le défenseur de 33 ans.

«Un beau chiffre»

En plus de ce grand rendez-vous, le Suisse jouera dimanche son 200e match de Premier League face à Bournemouth. Depuis 2018, le joueur fait partie du noyau de l’équipe, qui a été revalorisée et modifiée presque chaque année. Depuis son premier match contre Chelsea (1-2) il y a sept ans, seuls deux joueurs ont survécu aux nombreuses coupes dans l’effectif: Jacob Murphy et Fabian Schär lui-même.

Pour ce dernier, ce jubilé personnel est «un beau chiffre. Il montre ce que j’ai réalisé sur une longue période. Cela ne va pas de soi». L’homme est fier d’avoir «atteint une telle étape». Cette marque spéciale montre en premier lieu «que j’ai fourni de très bonnes performances de manière très constante depuis de nombreuses années. Tout cela est le résultat d’un travail très dur», assure-t-il.

L’entraîneur Eddie Howe mise sans restriction sur l’ex-joueur de la Nati. Même le transfert à 40 millions du défenseur central milanais Malick Thiaw n’y change rien: Schär joue toujours. «La concurrence est permanente dans un tel club. Je ne me suis jamais caché et le coach me fait confiance. Je le rembourse par des performances», explique Fabian Schär en résumant assez bien ce qui le caractérise: la résistance au stress, l’engagement sans faille et la confiance en soi.

Les meilleures statistiques de Schär

Ce que le défenseur ne mentionne pas lui-même, tous les statisticiens le remarquent immédiatement: il possède un taux exceptionnellement élevé de passes longues. Au cours des trois dernières saisons, le Suisse fait invariablement partie du top 4 dans la catégorie des longues passes réussies. En outre, il a toujours marqué au moins une fois au cours des sept dernières années de Premier League, et le défenseur offensif a marqué trois fois quatre buts en cours de saison.

Grâce aux investisseurs saoudiens, Newcastle peut miser sur la puissance. L’équipe est évaluée à plus de 600 millions d’euros, les ambitions sont immenses. Schär fait partie de l’inventaire des Magpies: «C’est un sentiment agréable d’être une partie importante d’un grand club. C’est pour cela que je suis jour après jour sur le terrain d’entraînement.» Ce sera au moins jusqu’en 2026, date de la fin de son contrat.