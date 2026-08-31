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Bukayo Saka décisif
Toujours privé de Johan Manzambi, Aston Villa s'incline face à Arsenal

Sans Johan Manzambi, en tribunes, Aston Villa s'est incliné 1-0 sur sa pelouse contre le champion en titre Arsenal ce lundi soir à Birmingham.
Publié: il y a 34 minutes
Victoire pour les Gunners!
Photo: AP Photo/Morgan Harlow
Blick Sport

Le champion en titre Arsenal a remporté son deuxième match de la saison, en s’imposant sur la plus petite des marges face à Aston Villa.

Après un début de rencontre animé, marqué notamment par une frappe sur la barre d’Emiliano Buendia, le rythme retombe progressivement. Il faut attendre la 59e minute et l’ouverture du score de Bukayo Saka pour voir la partie se réveiller. Riccardo Calafiori parvient à remettre le ballon au centre depuis la ligne de fond, en glissant, et l’ailier anglais n’a plus qu’à conclure.

Un quart d’heure avant le terme de la rencontre, Kai Havertz a l’occasion de faire le break pour Arsenal. Lancé en profondeur après une belle combinaison, l’Allemand se retrouve seul face à Zion Suzuki. Mais le nouveau gardien d’Aston Villa repousse sa tentative, trop peu précise. Arsenal doit donc se contenter d’un succès étriqué.

La nouvelle pépite de l’équipe de Suisse Johan Manzambi, qui a rejoint Aston Villa durant l’été, n’était toujours pas disponible en raison de sa blessure au genou. Il a suivi la rencontre depuis les tribunes.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
2
4
6
2
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
3
Hull City
Hull City
2
3
6
4
Chelsea FC
Chelsea FC
2
2
6
5
Brentford FC
Brentford FC
2
3
4
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
2
2
4
7
Everton FC
Everton FC
2
2
4
8
Leeds United
Leeds United
2
1
4
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
2
3
3
10
Manchester United FC
Manchester United FC
2
1
3
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
2
0
3
12
Ipswich Town
Ipswich Town
2
-2
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
16
Fulham FC
Fulham FC
2
-2
0
17
Coventry City
Coventry City
2
-4
0
18
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
2
-5
0
19
Aston Villa
Aston Villa
2
-5
0
19
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0
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