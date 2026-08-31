Sans Johan Manzambi, en tribunes, Aston Villa s'est incliné 1-0 sur sa pelouse contre le champion en titre Arsenal ce lundi soir à Birmingham.

Blick Sport

Le champion en titre Arsenal a remporté son deuxième match de la saison, en s’imposant sur la plus petite des marges face à Aston Villa.

Après un début de rencontre animé, marqué notamment par une frappe sur la barre d’Emiliano Buendia, le rythme retombe progressivement. Il faut attendre la 59e minute et l’ouverture du score de Bukayo Saka pour voir la partie se réveiller. Riccardo Calafiori parvient à remettre le ballon au centre depuis la ligne de fond, en glissant, et l’ailier anglais n’a plus qu’à conclure.

Un quart d’heure avant le terme de la rencontre, Kai Havertz a l’occasion de faire le break pour Arsenal. Lancé en profondeur après une belle combinaison, l’Allemand se retrouve seul face à Zion Suzuki. Mais le nouveau gardien d’Aston Villa repousse sa tentative, trop peu précise. Arsenal doit donc se contenter d’un succès étriqué.

La nouvelle pépite de l’équipe de Suisse Johan Manzambi, qui a rejoint Aston Villa durant l’été, n’était toujours pas disponible en raison de sa blessure au genou. Il a suivi la rencontre depuis les tribunes.