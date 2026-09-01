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Autant qu'Alexander Isak!
Enzo Fernandez s'engage avec Manchester City pour une somme record

Enzo Fernandez rejoint Manchester City pour 145 millions d’euros, égalant le record de la Premier League. L’Argentin retrouve Enzo Maresca et complète la reconstruction du milieu des Citizens.
Publié: 20:26 heures
|
Dernière mise à jour: 20:27 heures
Enzo Fernandez va s'engager avec Manchester City.
Photo: IMAGO/Every Second Media
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ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City a trouvé mardi un accord avec Chelsea pour recruter le milieu argentin Enzo Fernandez. Les médias britanniques évoquent un transfert à 125 millions de livres (145 millions d'euros). Il s'agit du même montant que le record établi l'été dernier en Premier League. En cas d'officialisation, au dernier jour du mercato estival, cette transaction égalerait en effet la somme versée en 2025 par Liverpool pour attirer l'avant-centre Alexander Isak en provenance de Newcastle.

L'arrivée d'Enzo Fernandez (25 ans) devrait achever la reconstruction du milieu de terrain des Citizens, lancée par le recrutement d'Elliot Anderson (135 millions d'euros) et d'Ayyoub Bouaddi (100 millions), après les départs de Rodri, Bernardo Silva, Nico Gonzalez et Tijjani Reijnders.

L'Argentin évoluera sous les ordres d'Enzo Maresca, un de ses anciens entraîneurs à Chelsea, nommé fin juin pour assurer la difficile succession de Pep Guardiola. Le champion du monde 2022 et finaliste du Mondial 2026 avait été suspendu deux matches par les Blues en fin de saison dernière après avoir publiquement entretenu le flou sur son avenir.

L'entraîneur Xavi Alonso ne l'a pas convoqué pour les deux derniers matches, gagnés contre Luton en coupe de la ligue et contre Brighton en championnat.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
2
4
6
2
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
3
Hull City
Hull City
2
3
6
4
Chelsea FC
Chelsea FC
2
2
6
5
Brentford FC
Brentford FC
2
3
4
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
2
2
4
7
Everton FC
Everton FC
2
2
4
8
Leeds United
Leeds United
2
1
4
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
2
3
3
10
Manchester United FC
Manchester United FC
2
1
3
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
2
0
3
12
Ipswich Town
Ipswich Town
2
-2
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
16
Fulham FC
Fulham FC
2
-2
0
17
Coventry City
Coventry City
2
-4
0
18
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
2
-5
0
19
Aston Villa
Aston Villa
2
-5
0
19
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
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