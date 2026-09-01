Enzo Fernandez rejoint Manchester City pour 145 millions d’euros, égalant le record de la Premier League. L’Argentin retrouve Enzo Maresca et complète la reconstruction du milieu des Citizens.

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City a trouvé mardi un accord avec Chelsea pour recruter le milieu argentin Enzo Fernandez. Les médias britanniques évoquent un transfert à 125 millions de livres (145 millions d'euros). Il s'agit du même montant que le record établi l'été dernier en Premier League. En cas d'officialisation, au dernier jour du mercato estival, cette transaction égalerait en effet la somme versée en 2025 par Liverpool pour attirer l'avant-centre Alexander Isak en provenance de Newcastle.

L'arrivée d'Enzo Fernandez (25 ans) devrait achever la reconstruction du milieu de terrain des Citizens, lancée par le recrutement d'Elliot Anderson (135 millions d'euros) et d'Ayyoub Bouaddi (100 millions), après les départs de Rodri, Bernardo Silva, Nico Gonzalez et Tijjani Reijnders.

L'Argentin évoluera sous les ordres d'Enzo Maresca, un de ses anciens entraîneurs à Chelsea, nommé fin juin pour assurer la difficile succession de Pep Guardiola. Le champion du monde 2022 et finaliste du Mondial 2026 avait été suspendu deux matches par les Blues en fin de saison dernière après avoir publiquement entretenu le flou sur son avenir.

L'entraîneur Xavi Alonso ne l'a pas convoqué pour les deux derniers matches, gagnés contre Luton en coupe de la ligue et contre Brighton en championnat.