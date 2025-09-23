Des contrôles aux frontières avant Fribourg-Bâle

Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Les fans du FC Bâle se rendant mercredi à Fribourg, en Allemagne, devront se préparer à des contrôles aux frontières. Le match d'Europa League entre les deux équipes est jugé à risque.

La police de Fribourg, en Allemagne, se prépare au match du SC Fribourg contre le FC Bâle. Photo: Polizeipräsidium Freiburg

Blick Sport

Mercredi, le FC Bâle jouera contre le SC Fribourg dans le cadre de l'UEFA Europa League. La police fédérale allemande effectuera des contrôles d'entrée ce jour-là, a annoncé mardi la préfecture de police de Fribourg.

Dans son communiqué, la police rappelle que le transport de stupéfiants, d'armes ou de pyrotechnie est interdit. En cas de non-respect de ces dispositions, l'entrée en Allemagne peut être refusée.

Elle rappelle également qu'il est interdit de transporter à l'intérieur de l'enceinte des pyros, des bouteilles en verre et autres objets dangereux. De même, il est interdit de se masquer lors des manifestations publiques: les visages ne doivent pas être rendus méconnaissables.

Une marche des supporters bâlois est prévue

Pour les fans du FCB, un point de rencontre central sera aménagé sur la Münsterplatz, au centre-ville de Fribourg, ajoute le communiqué. De là, une marche de supporters aura lieu jusqu'au stade Europa Park. Cette marche sera accompagnée par la police.