256 billets vendus en trop, le FC Bâle explique la panne

Le FC Bâle a dû annuler 256 billets pour le déplacement très attendu à Fribourg en Europa League, victime d’une combinaison de problèmes techniques et humains. Le club tente de réparer sa bévue auprès de ses supporters.

1/4 Certains fans du FCB qui ont acheté des billets pour le match d'ouverture de l'Europa League à Fribourg seront déçus jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Yannick Peng et Ramona Bieri

Les comparaisons avec des clubs de Bundesliga restent toujours séduisantes pour les équipes suisses. Et lorsque, comme pour le FC Bâle, le premier affrontement officiel avec le voisin du SC Fribourg approche, l’événement attire une attention particulière. Le FCB en a fait l’expérience mardi.

Il y a deux jours, les détenteurs d’un abonnement bâlois et les membres du club ont eu la possibilité exclusive d’obtenir des billets pour le premier match d’Europa League, prévu le 24 septembre au stade Europa-Park. L’enceinte de Brisgau se trouve à moins d’une heure de route de Bâle.

Ce facteur a logiquement attiré les foules. Mais il a aussi fini par poser un problème au champion suisse en titre. Le FCB a vendu 256 billets de trop. Ces billets seront annulés et remboursés par ordre chronologique d’achat. «Il s’agissait d’une combinaison de problèmes techniques et d’erreurs humaines. En tant que Chief Commercial Officer, j’en assume l’entière responsabilité», a écrit Jean-Paul Saija jeudi par e-mail aux personnes concernées. «Comme vous l’avez certainement remarqué, notre système n’a pas supporté la forte demande, et mon équipe comme moi avons réagi trop lentement.»

Match classé à risque

Selon le site baseljetzt.ch, la demande mardi était telle que le FCB aurait pu écouler plus de 30'000 billets. Or, le secteur visiteurs du stade Europa-Park ne compte qu’environ 2000 places. Les supporters bâlois n’ont rien laissé passer et le club a sollicité des billets supplémentaires auprès de Fribourg. En vain. «Normalement, les clubs amis s’entraident dans une telle situation», écrit le FCB. Mais les autorités ont classé cette rencontre comme match à risque, ce qui a rendu impossible tout élargissement du contingent.

Pour apaiser les fans déçus, le club rhénan propose, en plus du remboursement, deux compensations: des billets pour un autre match à l’extérieur de la phase de groupes de l’Europa League ou un bon d’achat de 100 francs pour le fanshop du FCB. «Je sais que ce n’est qu’une petite consolation et que cela n’efface pas la colère», reconnaît Saija. Interrogé par Blick, le FCB n’a pas souhaité faire d’autres commentaires et a renvoyé à l’e-mail envoyé aux supporters.

Saija en première ligne

Jeudi soir, Saija a toutefois publié une déclaration détaillée sur Linkedin. Il explique avoir dû adresser «un mail difficile à 128 fans du FCB» et que le président David Degen a personnellement tenté de «trouver une solution avec Fribourg». Sans succès. C’est pourquoi il a choisi de s’adresser directement aux personnes concernées: «Chacun a ainsi eu la possibilité de me faire part de sa déception et de dire franchement ce qui ne va pas au FCB». Il assure les remercier pour ces échanges, aucun n’ayant été déplacé. «Nos fans se sont une fois de plus montrés formidables», souligne le chef commercial du club.

Contrairement à ce qu’ont suggéré certains, il n’a pas été «livré en pâture aux lions». En poste depuis début juillet, le CCO s’est fixé avec son équipe l’objectif de «rendre le FCB chaque jour un peu meilleur». Et si cela implique d’assumer ses erreurs, de s’excuser et de chercher des solutions, «alors nous le ferons, chaque fois que nécessaire».