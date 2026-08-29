Jérémy Guillemenot marque son premier but en Pologne

Jérémy Guillemenot a marqué son premier but en Pologne. L'attaquant du Wisla Cracovie a scellé une victoire 2-0 contre Wieczysta Cracovie avec une frappe superbe à la 70e minute.

ATS Agence télégraphique suisse

Jérémy Guillemenot a ouvert son compteur dans le championnat de Pologne. L’attaquant du Wisla Cracovie a frappé lors du succès 2-0 de ses couleurs face au Wieczysta Cracovie.

Introduit à la 63e minute pour l’auteur du 1-0 Jordi Sanchez, l’ancien Servettien a marqué à la 70e pour sceller le score dans ce derby. Son but est une petite merveille avec une frappe enroulée armée des vingt mètres qui n'a laissé aucune chance au gardien.

A la faveur de cette victoire, le Wisla, néo-promu, s’est emparé provisoirement de la deuxième place du classement.