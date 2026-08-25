Son transfert en Arabie saoudite déclenche une polémique

Esther González avait quitté Gotham FC pour se retirer temporairement du football. Son engagement en Arabie saoudite suscite désormais une vague de critiques chez de nombreux supporters. Et qu'en sera-t-il de son mariage?

Bettina Brülhart

Esther González est accusée d’«hypocrisie» par de nombreux supporters de football. La championne du monde espagnole se retrouve au cœur des critiques après avoir annoncé son transfert en Arabie saoudite.

Le 27 juillet, l'Espagnole a annoncé qu'elle mettait fin à son contrat en cours avec le Gotham FC pour des raisons personnelles, en cours de saison. Son contrat est résilié «car elle se retire temporairement du football pour régler des affaires personnelles en Espagne».

À ce moment-là, de nombreux supporters se sont montrés inquiets et ont souhaité bonne chance à la joueuse de 33 ans pour son avenir. Mais voilà que l’Espagnole annonce qu’elle signe avec le club saoudien d’Al-Qadsiah – sans que le Gotham FC ne perçoive d’indemnité de transfert. Une décision qui suscite surtout des réactions négatives.

Les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort

Sur les réseaux sociaux, l’Espagnole, qui s’était installée aux États-Unis après le titre de championne du monde en 2023, est la cible de nombreuses critiques. D’une part, parce que beaucoup ne comprennent pas ce transfert d’un point de vue footballistique et éthique. Une question revient: pourquoi annoncer vouloir faire une pause pour finalement signer dans un nouveau club?

D’autre part, l’incompréhension règne car González part s’installer dans un pays qui n’accepte pas les mariages homosexuels. La footballeuse a rendu publique il y a trois ans sa relation avec Estefania Cruz, avec qui elle a eu un bébé le 6 janvier 2026. Les photos de cette annonce ne figurent toutefois plus sur son profil Instagram. En Arabie saoudite, tout acte sexuel en dehors d’un mariage hétérosexuel est en principe punissable, et les couples de même sexe encourent même la peine de mort.