Robert Lewandowski va-t-il quitter Barcelone?

Plus tout jeune

Avec 25 buts, Robert Lewandowski est actuellement le meilleur buteur du championnat espagnol.

Blick Sport

Le FC Barcelone ne prolongera probablement pas le contrat de Robert Lewandowski, qui expire en 2026. Selon le journal espagnol «Sport», les Catalans veulent s'appuyer sur des attaquants plus jeunes à l'avenir.

Robert Lewandowski, 36 ans, réalise actuellement sa meilleure saison à Barcelone. L'attaquant vedette a déjà marqué 38 buts toutes compétitions confondues et est pour le moment en tête du classement des buteurs de la Liga avec 25 buts, devant la star du Real Madrid Kylian Mbappé (22 buts). Lewandowski lui-même n'est pas particulièrement préoccupé par son âge, comme il l'a déclaré à Dazn: « Je sais que beaucoup de gens parlent de mon âge, mais je veux jouer au plus haut niveau pendant encore plusieurs années.»

Plus récemment, «Sport» a rapporté que son contrat avait été automatiquement prolongé d’un an jusqu’en 2026, car il avait joué plus de 55 % des matches de la saison. Son contrat comprendrait même une option de prolongation. Mais selon le journal, le Barça n'utilisera pas cette option.