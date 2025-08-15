La Supercoupe d'Europe aura probablement un nouveau format en 2028. Il est apparemment prévu d'organiser un mini-tournoi avec quatre équipes, qui pourrait avoir lieu en Arabie saoudite, au Qatar ou aux États-Unis.

Lino Dieterle

La Supercoupe de l’UEFA, traditionnelle compétition d’avant-saison qui voit s’affronter les vainqueurs de la Ligue des champions et de l’Europa League depuis 1972, est sur le point de subir un changement radical. Comme le rapporte le «Telegraph» anglais, l’UEFA envisage une refonte complète de la compétition à partir de 2028.

Pour l’association, la récente finale entre le PSG et Tottenham Hotspur (4-3 après tb) à Udine a également montré qu’il n’y avait plus de potentiel de croissance dans le format actuel. Un stade d’une capacité de seulement 25’000 spectateurs souligne le problème. Seulement, il n’y avait pas d’autres candidats pour ce match en Europe.

C’est pourquoi la Supercoupe doit maintenant être transformée en un mini-tournoi avec quatre équipes et se dérouler en dehors de l’Europe. Deux demi-finales et une finale sont prévues en l’espace de quelques jours. L’Arabie saoudite, le Qatar ou les États-Unis sont cités comme lieux possibles. Une agence américaine est déjà à la recherche de partenaires financiers dans le monde entier. Outre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, deux autres clubs pourraient être invités. On ne sait pas encore exactement de qui il s’agira; les critères de sélection doivent encore être définis.

Sur le modèle espagnol

L’UEFA espère ainsi augmenter la commercialisation et la portée de la Supercoupe. En mode Final Four, un spectacle plus important pourrait être mis en scène en dehors de l’Europe, sur une scène plus grande. Il est difficile d’imaginer que ces projets seront bien accueillis par les fans de football européens.

Mais l’UEFA renvoie à la Supercoupe d’Espagne, qui a été révolutionnée exactement de la même manière en 2020 – et qui génère depuis lors des recettes élevées. Au lieu que seuls le champion et le vainqueur de la coupe s’affrontent dans un match, deux autres équipes se rendent en Arabie saoudite et se disputent le trophée de la Supercoupe en demi-finale et en finale. Il faut toutefois bien admettre que, en Espagne-même, cela ne suscite que peu d’enthousiasme.