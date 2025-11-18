Combative, l'équipe de Suisse écarte l'Irlande de son chemin

Vainqueure de l'Irlande ce vendredi (3-1), l'équipe de Suisse est en quarts de finale de la Coupe du monde M17! La Nati affrontera ce vendredi le Portugal, l'un des favoris de la compétition.

Adrien Llukes a inscrit le 1-0, Ethan Bruchez a offert -involontairement il faut le dire - le but du 2-0. Photo: FIFA via Getty Images

L'équipe de Suisse disputera les quarts de finale de la Coupe du monde M17! Vendredi à Doha, à un horaire qui doit encore être déterminé, les Helvètes défieront le Portugal, vainqueur plus tôt ce mardi du Mexique (5-0).

Flamboyante lors de ses premiers matches, la Nati mettait face à l'Irlande, son premier adversaire européen du tournoi, plus de temps à faire la différence. Après les 45 premières minutes du match, aucune des deux formations n'avait réellement l'avantage sur l'autre.

Première mi-temps accrochée

Les attaquants suisses, moins en réussite, se heurtaient à une défense irlandaise aussi rugueuse que très bien organisée. Et cette dernière pouvait également compter sur le soutien de plusieurs centaines de supporters, lesquels n'hésitaient pas à donner de la voix, à Doha.

Giacomo Koloto avait bien l'opportunité d'ouvrir le score, mais sa frappe était trop molle et centrée pour inquiéter outre mesure le portier Alex Noonan (16e). Derrière, la défense helvétique ne tremblait vraiment. Si ce n'est sur une tentative lointaine de Grady McDonnell qui léchait le poteau de Noah Brogli (24e).

Adrien Llukes délivre la Suisse

La seconde période partait fort pour la Nati. Sandro Wyss, tout juste entré à la place de Nevio Scherrer et bien trouvé côté droit par Giacomo Koloto, trouvait le poteau droit du gardien irlandais (49e). Sur leur lancée, les Suisses inscrivaient le 1-0 à la 57e. Jill Stiel remportait un duel important à 25 mètres du but adverse, avant de décaler parfaitement Adrien Llukes, dont la frappe était déviée dans son propre but par Ryan Butler.

Sandro Wyss, dont l'entrée aura donc été déterminante, n'avait lui besoin de personne pour inscrire un but de très grande qualité. Ethan Bruchez, en manquant complètement sa frappe, décalait le Lucernois qui enrhumait le défenseur adverse grâce à son contrôle orienté avant d'envoyer une frappe imparable sur la cage irlandaise. Mladen Mijajlovic butait ensuite sur Alex Noonan et manquait de plier l'affaire (74e). Giacomo Koloto voyait sa frappe être sauvée sur sa ligne par un Irlandais (80e)

Fin de match irrespirable

L'équipe de Suisse dominait largement cette deuxième période. Mais à 2-0, elle n'était pas à l'abri d'un retour de l'équipe de Colin O'Brien. Et cette dernière inscrivait finalement cette réduction du score tant redoutée à la 82e, au terme d'un cafouillage dans la surface de réparation suisse. Et puisque le Challenge était hors service, aucune demande de visionnage des images était possible malgré les protestations du clan suisse.

Le public irlandais poussait alors ses joueurs, et était conforté dans ses espoirs de retour en voyant Giacomo Koloto toucher le poteau (85e). Mladen Mijajlovic assurait cependant la qualification suisse quelques secondes plus tard, bien servi une nouvelle fois par Jill Stiel (86e). À nouveau, la frappe suisse était déviée par… Ryan Butler. L'Irlande posait ensuite le siège devant le but de Noah Brogli mais sans succès. La Suisse est en quarts de finale!