L'Irlande du Nord va-t-elle se retirer de l'organisation de l'Euro 2028?

1/6 La fête de l'Euro semble loin de pouvoir avoir lieu ici.

L'actuel championnat d'Europe n'est pas encore entré dans l'histoire que la prochaine édition fait déjà couler beaucoup d'encre. L'Euro 2028 devrait avoir lieu en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande et en Irlande du Nord. Or, des litiges concernant le financement d'un nouveau stade à Belfast pourraient mettre à mal les projets nord-irlandais.

Que s'est-il passé? L'année dernière, l'UEFA a attribué le tournoi aux quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) et à la République d'Irlande. Côté nord-irlandais, l'événement se déroulerait au Casement Park. Construit dans les années 1950, ce stade situé à l'ouest de Belfast doit d'abord être entièrement rénové. Les travaux ont certes débuté en février 2024, mais ils n'avancent que très lentement. Aujourd'hui, le stade s'apparente plus à une ruine qu'à un temple du football. Quant à savoir si le stade sera un jour achevé, c'est une inconnue.

Plus de la moitié des coûts pris en charge par... personne

Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Seule la moitié des fonds nécessaires a été engagée, et personne ne se sent responsable du reste. La nouvelle enceinte devrait coûter environ quatre fois plus que le montant initialement prévu, soit plus de 300 millions de livres sterling. Le journal allemand «Sportschau» rapporte qu'en l'état actuel des choses, le gouvernement régional de Belfast prend en charge environ 62,5 millions de livres et l'association des sports gaéliques – propriétaire du stade – 15 millions de livres, tandis que le gouvernement irlandais en apporte environ 60. Au total, cela représente un peu moins de la moitié des coûts prévus.

Les élections parlementaires britanniques qui se déroulent actuellement ont encore ralenti le processus. En effet, le gouvernement britannique n'était jusqu'à présent pas prêt à assumer la totalité du déficit. Un engagement aurait sans doute été trop impopulaire en pleine campagne électorale. Reste à savoir si le nouveau Parlement aura une autre attitude.

L'UEFA se montre encore optimiste

Alors que la fédération de football d'Irlande du Nord reste confiante quant à l'arrivée de plus d'argent de Londres, il en va autrement de la Gaelic Athletic Association. «Il ne semble pas que nous puissions obtenir l'Euro», déclare son président, Jarlath Burns, au journal «Belfast Telegraph». Selon le règlement de l'UEFA, le stade devrait être mis en service au plus tard un an avant le début de l'Euro, et les travaux de construction devraient commencer au moins quatre ans avant l'événement.

Luca Nicola, responsable de la coopération entre les fédérations nationales au sein de l'UEFA, joue encore la montre: «Nous devons admettre qu'il existe des défis importants. Mais la fédération d'Irlande du Nord fait des efforts louables pour faire du Casement Park un lieu approprié pour l'Euro 2028». L'horloge tourne à Belfast.