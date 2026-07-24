Même l'offre mirobolante de la Fédération italienne n'a pas suffi: Pep Guardiola a dit non à la Squadra azzurra. Le favori se nomme désormais Andrea Pirlo.

«Merci, je suis honoré, mais je n'en ai pas envie pour le moment»

«Merci, je suis honoré, mais je n'en ai pas envie pour le moment»

Blick Sport

C'est non! Pep Guardiola a demandé beaucoup d'argent à la Fédération italienne pour envisager d'accepter le poste de sélectionneur. Puis il a fini par décliner la proposition, comme l'indique la «Gazzetta dello sport» ce vendredi.

«Merci, je suis honoré, mais je n'en ai pas envie pour le moment», a répondu le Catalan à Leonardo et Paolo Maldini, qui l'avaient sollicité. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City, Pep Guardiola souhaite avant tout se ressourcer un peu.

Toujours selon le mythique journal italien, le favori serait désormais Andrea Pirlo.