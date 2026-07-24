Pep Guardiola réclame un salaire fou pour signer en Italie

Pep Guardiola souhaiterait se reposer un peu après dix ans très intenses à Manchester City. L'Italie, elle, le veut absolument à la tête de son équipe nationale. Alors, plutôt que de refuser, le Catalan demande un salaire complètement fou.

Petar Djordjevic

Pep Guardiola est l’homme que l’Italie rêve de voir ramener la Squadra Azzurra sur la scène mondiale, douze ans après sa dernière participation à une Coupe du monde. Le président de la Fédération italienne, Giovanni Malagò, s’est entretenu avec l’ancien entraîneur de Manchester City et aurait trouvé son candidat idéal. Mais cette nomination pourrait bien ne jamais se concrétiser. En cause: un obstacle de taille, l’argent.

Pendant dix ans à Manchester City, Pep Guardiola, aujourd'hui âgé de 55 ans, a perçu un salaire astronomique, estimé à plus de 30 millions d’euros par saison. Un investissement largement rentabilisé puisque le technicien espagnol a notamment conduit les Citizens à six titres de champion d’Angleterre et à une victoire en Champions League.

La Fédération italienne rêve désormais de lui confier la mission de relancer le football transalpin. Problème: Pep Guardiola ne serait prêt à consentir qu’à un effort limité sur le plan salarial.

L’argent et le lieu de résidence compliquent le dossier

L’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich, qui envisageait initialement de faire une pause après son départ de Manchester City, réclamerait un salaire annuel d’environ 20 millions d’euros. Or, selon la Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne ne serait prête à lui offrir que la moitié de cette somme, soit 10 millions d’euros. Le président Giovanni Malagò a certes laissé entendre que «des exceptions peuvent être faites», mais le dossier est loin d’être bouclé.

L’aspect financier n’est d’ailleurs pas le seul point de friction. Le lieu de résidence dePep Guardiola fait également l’objet de discussions. Installé à Barcelone, l’Espagnol souhaite y rester, une promesse faite à sa famille. Même si la Fédération italienne lui garantirait la possibilité de passer une grande partie de son temps en Catalogne, cette organisation ne le convaincrait pas totalement en raison de la charge de travail qu’elle impliquerait, toujours selon la Gazzetta dello Sport.

La course est relancée

Pep Guardiola ne serait que le deuxième sélectionneur national de l’Italie à ne pas posséder de passeport italien après le Hongrois Lajos Czeizler, dont le mandat remonte à 72 ans. Et selon le président du Comité olympique italien, Luciano Buonfiglio, un Italien serait préférable: «Je demande simplement à Giovanni Malago de choisir un sélectionneur italien», insiste-t-il, qualifiant le recrutement de Pep Guardiola d’erreur.

Comme les négociations avec le Catlaan risquent d’être difficiles, des alternatives possibles circulent déjà en Italie. La course entre Antonio Conte (sans club), Andrea Pirlo (United FC, Émirats arabes unis) et Roberto Mancini (sans club) aurait ainsi été relancée. Il reste encore un peu de temps aux Italiens, puisque la Squadra Azzurra disputera son prochain match officiel fin septembre contre la Belgique, lors de la première journée de la nouvelle campagne de la Ligue des nations.