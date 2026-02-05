Ciblée par des propos sexistes tenus à l’antenne, Gaëtane Thiney a choisi la voie de l’apaisement. Dans L’Équipe, la directrice sportive du Paris FC féminin condamne la remarque de Daniel Bravo sans alimenter la polémique, faisant preuve de nuance et de hauteur.

Gaëtane Thiney fait preuve de hauteur et de classe dans sa réponse à Daniel Bravo

Blick Sport

Ciblée samedi soir par des propos sexistes tenus à l’antenne de beIN Sports par Daniel Bravo, Gaëtane Thiney a choisi l’apaisement plutôt que l’escalade. Dans les colonnes de «L’Équipe», la directrice sportive du Paris FC féminin réagit avec mesure à une séquence qui a enflammé les réseaux sociaux, estimant que «les propos sont condamnables, mais pas impardonnables».

L’ancienne internationale française (163 sélections, 58 buts) ne cherche ni à minimiser les faits, ni à les excuser. Elle souligne au contraire la responsabilité particulière de ceux qui s’expriment dans les médias: «Quand on travaille dans les médias, on est l’écho d’une société et on doit être exemplaire.» Mais Gaëtane Thiney appelle aussi à la nuance et regrette l’emballement autour de l’affaire. «J’ai fait 25 ans au plus haut niveau et j’ai moins fait la une des journaux que pour une histoire où j’étais assise dans une tribune et où quelqu’un a fait une mauvaise blague au mauvais moment.»

Consciente des enjeux liés à la lutte contre le sexisme, la dirigeante parisienne refuse néanmoins les procès à charge. Elle rappelle connaître Daniel Bravo de longue date, précise qu’il s’est excusé immédiatement et qu’elle n’a même pas entendu la remarque sur le moment. «Je lui ai envoyé un message jeudi matin», confie-t-elle encore, tout en réaffirmant son engagement pour la défense des femmes et des générations futures.

Sans jamais se poser en victime, Gaëtane Thiney trace une ligne claire: ce qui a été dit n’est «pas normal» et ne doit pas être cautionné. Mais la sanction médiatique et le bruit suscité lui semblent disproportionnés.



