Guy Roux, figure emblématique du foot français, indigne avec des propos sur le football féminin. A 87 ans, il affirme que le football n'est pas fait pour les femmes, relançant des débats sur le sexisme dans le milieu sportif.

Les déclarations de Guy Roux sur le football féminin continuent de faire polémique. L’ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre, âgé de 87 ans, a suscité l’indignation après un entretien accordé au journal «L’Est éclair», dans lequel il a exprimé un avis largement critiqué sur les rencontres féminines.

Lors de l’interview, Guy Roux a déclaré: «J’ai beaucoup de respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori. Mais si vous me demandez si les rencontres féminines sont spectaculaires, je vous renvoie aux matchs de D1 qui se disputent devant 800 spectateurs.» Une remarque qui a immédiatement déclenché une vague de critiques, notamment sur les réseaux sociaux.

«Les meilleurs joueuses sont taillées comme des garçons»

L’ancien technicien n’a pas mâché ses mots pour expliquer son point de vue: «Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large. Et le foot n’est pas fait pour les bassins larges. Les meilleures joueuses de foot sont taillées comme les garçons.» Des propos qui ont choqué de nombreux internautes.

Ce n’est pas la première fois que Guy Roux se retrouve au cœur d’une polémique liée au football féminin. En mai 2025, lors du jubilé de Djibril Cissé à Auxerre, il avait comparé un match de légendes à une rencontre féminine: «C’est beaucoup plus lent. On voit les changements d’aile, ils ne mangent pas les places des autres. Vous voulez que je vous fasse une comparaison audacieuse? On dirait un match de football féminin.»

Ces déclarations interviennent alors que le football féminin tente de gagner en visibilité et en reconnaissance. Des personnalités comme Hervé Renard ou Jean-Michel Aulas ont à plusieurs reprises souligné les défis auxquels ce sport est confronté en France. Un récent incident impliquant Daniel Bravo, suspendu par beIN Sports pour des propos sexistes envers Gaëtane Thiney, montre également que les obstacles à surmonter restent nombreux.