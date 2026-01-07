La légende du football féminin suisse revient au pays. Ramona Bachmann a signé un contrat courant jusqu'en 2028 avec YB.

La star de la Nati Ramona Bachman de retour en Suisse

Dominik Mani

Mercredi en début de soirée, YB a laissé entendre sur Instagram qu’une nouvelle recrue était en approche, via une courte vidéo. Quelques heures plus tard, le suspense a pris fin: Ramona Bachmann est de retour en Suisse. La star de la Nati rejoint avec effet immédiat les championnes suisses de Berne et s’est engagée avec Young Boys jusqu’en 2028.

L’attaquante évoluait aux États-Unis, sous les couleurs du Houston Dash. Mais elle avait résilié son contrat dès le mois de septembre. Une décision prise après sa rupture du ligament croisé, survenue juste avant l’Euro à domicile de l’été dernier. Depuis, Ramona Bachmann n’a plus disputé de match officiel.

Avec YB, elle veut se relancer dans la dernière ligne droite de sa carrière. Pour cela, la Bernoise d’adoption doit bénéficier du temps nécessaire afin de revenir progressivement à son meilleur niveau. Si la rééducation se déroule de manière optimale, le club table sur un retour à la compétition au printemps.

Une grande carrière internationale

Après près de vingt ans passés à l’étranger, en Suède, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et en France, Ramona Bachmann rentre au pays. Formée au FC Lucerne, l’internationale suisse aux 153 sélections avait quitté la Suisse en 2007 pour rejoindre le club suédois d’Umeå.

Après un passage par le champion de Suède Rosengård, elle avait rejoint Wolfsburg en 2015. Avec le doublé championnat-Coupe d’Allemagne en poche, Ramona Bachmann avait ensuite traversé la Manche pour s’engager à Chelsea. Avec les Blues, elle a remporté trois titres de championne d’Angleterre ainsi qu’une Coupe.

Trois ans et demi plus tard, elle a poursuivi sa carrière au PSG. C’est à Paris qu’elle a rencontré son épouse actuelle, Charlotte Baret. Ensemble, elles sont devenues parents d’un fils en mai dernier. La famille vit désormais à Lucerne.