Pris dans la tourmente et suspendu d'antenne après ses propos concernant Gaëtane Thiney, Daniel Bravo s'est excusé dans les colonnes de «L'Equipe». Il dit regretter ses paroles et se sent dans la position d'un «punching-ball».

Blick Sport

Suspendu par son employeur après avoir tenté une blague bien malheureuse en plein direct d'un match, le commentateur Daniel Bravo a présenté ses excuses cette semaine. Alors Gaëtane Thiney, ancienne joueuse devenue directrice sportive de la section féminine du Paris FC, apparaissait à l'antenne, il avait déclaré: «Elle n'est pas très attentive. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie.» Des propos qui ont fait un tollé.

Cette semaine, l'ancien joueur du PSG a présenté ses excuses «à Gaëtane Thiney, aux femmes et à toutes les personnes que j'ai pu heurter par cette maladresse. Je ne me reconnais pas dans ce que j'ai dit».

«Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça»

Expliquant avoir connu Gaëtane Thiney à l'époque où il travaillait à Canal+, il indique avoir essayé de la «chambrer». «Mais c'était une sale blague, et je l'ai complètement ratée. Je connais Gaëtane, c'est une femme qui compte dans le football, elle a eu une carrière magnifique, et mon idée, assez bête, a été de plaisanter. Mais je ne sais toujours pas pourquoi j'ai dit ça, je ne me l'explique pas.»

La directrice sportive du PFC a accepté de lui parler au téléphone le soir-même, ainsi que le lendemain, et Daniel Bravo espère que l'incident est clos. «C'est une erreur, une terrible erreur. En quinze ans, en mille matches, j'en ai forcément fait d'autres. Qui n'en fait pas?», a-t-il plaidé, ajoutant qu'il comprenait sa suspension d'antenne.

«Je pense que je vais revenir, quand même. Mais le moment est compliqué, parce que j'ai l'impression d'être un punching-ball, un homme à terre qui prend des coups de pied», a encore ajouté l'ancien footballeur.