Zeki Amdouni passera la saison en Championship avec Burnley. Mais pas d'inquiétude! Le Genevois de 25 ans évolue dans un championnat compétitif, assure Timm Klose, ancien joueur de Norwich. Pas de raison que Murat Yakin arrête de le sélectionner, bien au contraire.

Stefan Kreis

Dans le classement des Suisses ayant disputé le plus grand nombre de matches en deuxième division anglaise, Gaetano Berardi occupe la première place avec 144 apparitions sous le maillot de Leeds United. Il devance Almen Abdi, qui a disputé 132 rencontres avec Watford et Sheffield Wednesday. Timm Klose complète le podium avec 128 matches joués pour Norwich City et Bristol.

Tous trois ont connu la promotion en Premier League. Cette saison, Zeki Amdouni (25 ans) tentera lui aussi de retrouver l’élite anglaise avec Burnley. Un éventuel prêt dans l’un des cinq grands championnats européens a toutefois capoté à la veille du «Deadline Day».

Mercredi, le Genevois, qui a participé à la dernière Coupe du monde et inscrit avec beaucoup de sang-froid son tir au but contre la Colombie, figurait pour la première fois dans le onze de départ des Clarets. Il s’est immédiatement distingué en délivrant une passe décisive lors du match nul 1-1 face à Middlesbrough.

The Den plutôt que le Camp Nou

Il y a encore un an et demi, en mars 2025, Zeki Amdouni entrait en jeu lors de la défaite 3-1 de Benfica face au FC Barcelone en Champions League. Aujourd’hui, les noms des stades ont changé: fini la Luz et le Camp Nou, place à The Den, à Londres, ou à Hillsborough, à Sheffield. Le Championship plutôt que la Champions League.

Le Genevois, réputé pour sa qualité technique, n’est-il pas tout simplement trop fort pour la deuxième division anglaise? Un joueur du calibre de Zki Amdouni n’est-il pas quelque peu sous-exploité en Championship?

«Non», tranche Timm Klose, consultant pour Blue et ancien joueur de Norwich City. «Le Championship n’est pas très loin du niveau d’un championnat du top 5. Pour moi, c’est l’une des compétitions les plus intéressantes du monde.»

La raison? La diversité des adversaires. «Il y a des clubs très ambitieux, avec d’importants moyens financiers, qui veulent remonter immédiatement en Premier League. Et puis il y a ceux dont le principal objectif est simplement de se maintenir.» Burnley, devenu ces dernières années un véritable club «ascenseur», appartient clairement à la première catégorie.

«Les stades sont pleins et l’intensité est énorme»

Pour l’ancien international suisse, qui compte 17 sélections, l’ambiance dans les stades contribue également largement à l’attrait du Championship. «Les stades sont généralement pleins, les infrastructures sont excellentes et l’intensité est très élevée», explique-t-il.

Du temps où il évoluait à Norwich, Timm Klose a disputé près de 60 matches en une seule saison, dont 46 rien qu’en championnat, auxquels s’ajoutaient les play-off de fin de saison et les rencontres de coupe.

Pour Zeki Amdouni, ce rythme pourrait représenter un véritable défi. La saison dernière, il a longtemps subi les conséquences de sa rupture des ligaments croisés. Il n’a disputé que quatre matches de Premier League et n’a pas pu empêcher la relégation de Burnley.

Reste désormais à voir si, comme Gaetano Berardi, Timm Klose et Almen Abdi avant lui — les trois Suisses les plus expérimentés de l’histoire du Championship —, Zeki Amdouni parviendra à utiliser lui aussi la deuxième division anglaise comme tremplin vers la Premier League.