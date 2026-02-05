Lionel Messi de retour où tout a commencé?

Newell’s Old Boys rêve d’un retour de Lionel Messi en 2027, profitant de la réforme de la MLS. Le projet dépasserait le club et viserait tout le football argentin.

Le fantastique numéro dix argentin retournera-t-il au Newell's Old Boys, qui n'est autre que son club formateur? C'est en tout cas le souhait de la formation argentine, comme l'a confirmé Juan Manuel Medina.

«On y travaille», a confié le vice-président des Old Boys sur la chaîne argentine NT. «On aimerait que Leo joue avec les Old Boys pour la première moitié de l’année 2027», explique-t-il. La direction du club espère ainsi profiter de la réforme de la MLS, qui aura lieu cette année-là, pour réussir son coup. Dès la saison 2027-2028, le championnat états-unien ne se déroulera plus sur l'année civile, mais de courant août à mai, comme en Europe.

«Un projet pour tout le football argentin»

En d'autres termes: Lionel Messi n'aura aucun match à jouer lors du premier semestre de l'année et un prêt pourrait être étudié. «Pour l’instant, ça ne va pas plus loin que ça. L’idée a été évoquée, mais aucune décision n’a été prise», concède-t-il, avant d'élargir la portée de cette ambition. «C’est un projet qui va bien au-delà des Old Boys. C’est un projet pour la ville de Rosario, pour la province et pour tout le football argentin. Tout dépend de ce que nous pouvons offrir en termes d’infrastructures et de programme sportif compétitif.»

Pour l'heure, la Pulga, octuple Ballon d'Or, se trouve sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. Par le passé, il a déjà évoqué la volonté d'un retour au pays. «J’ai toujours dit que je voulais jouer un jour dans le football argentin, je ne sais pas si cela arrivera mais je l’ai dans ma tête», avait confié le champion du monde à la chaîne de télévision locale El Trece en 2018. «Je ne jouerais nulle part ailleurs qu’à Newell’s au pays. Je voudrais faire ça pendant au moins six mois.»