Le FC Sion a été dynamité ce mardi par un tout jeune attaquant genevois nommé Emmanuel Tsimba, âgé de 19 ans et auteur d'un doublé. Pour Blick, le nouvel attaquant de Grasshopper raconte cette folle soirée de football et les émotions qui vont avec.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Sion compte un joker très efficace dans ses rangs, Winsley Boteli, cet attaquant genevois de 19 ans qui n'est jamais aussi fort que lorsqu'il entre en fin de match. Ce mardi au Letzigrund, Winsley Boteli était titulaire, mais les Valaisans ont été punis par un autre attaquant genevois, lui aussi âgé de 19 ans, et auteur d'une entrée fracassante dans le camp d'en face. Son nom: Emmanuel Tsimba. Son fait d'armes: un doublé en sortant du banc qui élimine le FC Sion de la Coupe (4-3 après prolongations).

Entré en jeu à la 66e, le Genevois a égalisé à 2-2 à la 80e en profitant d'une boulette d'Anthony Racioppi et a marqué le but de la victoire, celui du 4-3, après quatre minutes de prolongations en plaçant un joli coup de tête hors de portée du gardien (genevois lui aussi, décidément) du FC Sion.

«J'ai eu un petit instinct sur le 2-2»

«Sur le premier but, je suis l'action, j'ai eu un petit instinct. J'ai senti qu'il pouvait la relâcher, je n'avais plus qu'à mettre le pied et ça a payé. Le 4-3 vient d'un centre, je vois qu'il arrive bien, je ne me pose aucune question, je mets la tête et je vois le ballon aller au fond», détaille le héros du soir, pour Blick.

Même si l'affluence était misérable (3821 personnes...), l'ambiance est devenue électrique en fin de match et le jeune attaquant a apprécié le moment. «C'était super d'entendre les cris de joie des fans. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de joie après le match, tout le monde est tellement content d'aller en demi-finale, encore plus avec ce scénario», a souri l'attaquant, qui a la particularité d'avoir marqué un but lors du premier tour de la Coupe de Suisse, mais pour une autre équipe.

Il a marqué avec YB en Coupe cette saison!

Prêté par Young Boys à GC cet hiver, il a en effet débuté la saison avec le club du Wankdorf et avait ouvert le score le 17 août à Courtételle, dans le canton du Jura, pour le premier match d'YB dans la compétition. Les Bernois s'étaient imposés 4-1 après avoir beaucoup souffert contre l'équipe entraînée par François Marque (1-1 à un quart d'heure de la fin) et Emmanuel Tsimba s'en souvient très bien. «C'est vrai que ce soir j'ai marqué mon deuxième et mon troisième but en Coupe», sourit-il.

GC est passé à deux reprises tout près de l'élimination, à 0-2 et à 2-3, mais il assure avoir toujours cru à un renversement de situation dans cette rencontre pourtant bien mal embarquée. «J'étais focus dès le début du match, même depuis le banc, j'observais tout. On y a tous cru, on a bossé pour ça et on en a été récompensés.»

Un prêt à GC pour gagner du temps de jeu

S'il est une promesse d'YB pour l'avenir, l'international suisse M20, sous contrat jusqu'en juin 2029, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant la première partie de la saison (58 minutes à Courtételle, 37 en Super League, 7 en Europa League) et ne voulait plus se contenter de la Promotion League avec YB II pour avoir du temps de jeu. La possibilité de venir en prêt à GC a donc été la bienvenue.

«J'ai fait ce choix pour avoir beaucoup plus de temps de jeu, parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer au premier tour. Et pour le moment, je peux être content du temps de jeu que le club m'accorde. Et j'en veux encore plus, donc je vais tout faire pour que ce soit le cas.» Son doublé de ce mardi devrait l'aider dans cette quête, lui qui a déjà accumulé 132 minutes de jeu en trois matches de Super League depuis son arrivée en janvier.

Deux objectifs désormais: la Coupe et le maintien

Voilà donc Grasshopper et Emmanuel Tsimba en demi-finale de la Coupe de Suisse, avec la ferme intention d'aller au bout. Le tableau est ouvert avec comme adversaire potentiel Yverdon, Stade-Lausanne-Ouchy, Lucerne, Bâle ou Saint-Gall. De quoi donner des idées? «Bien sûr, mais une chose après l'autre.» Place donc au championnat, où GC doit faire des points pour espérer accrocher la 10e place et éviter la relégation directe ou les barrages. «Je suis convaincu qu'au fur et à mesure des matches, on va remonter au classement. On fait un gros travail, le staff aussi, ça va payer.» Pour les autres comme pour lui?