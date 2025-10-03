Pour décrocher sa place à la Coupe du monde 2026, l’ex-sélectionneur de la Nati Vladimir Petkovic fait appel à un nom célèbre pour l’équipe nationale algérienne. Au poste de gardien de but, il a convoqué Luca Zidane, fils de la légende Zinédine Zidane.

1/8 Luca Zidane est convoqué pour l'Algérie. Photo: Getty Images

Gian Andrea Achermann

L'ancien sélectionneur de l’équipe nationale suisse, Vladimir Petkovic, ambitionne de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie. Pour cela, le technicien de 62 ans a fait appel à un nom bien connu.

En effet, Luca Zidane, l’un des quatre fils de la légende du football Zinédine Zidane, a été intégré à la sélection algérienne. Il s’agit d’une première convocation en équipe nationale pour le fils du champion du monde 1998.

Zidane change d'équipe nationale

Le gardien de but, actuellement sous contrat avec le club espagnol de Grenade, évoluant en deuxième division, s’est imposé sur le radar de Vladimir Petkovic grâce à un solide début de saison.

Comme son père, Luca Zidane est né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Grâce à ses grands-parents paternels originaires d’Algérie, il possède également la nationalité algérienne. Luca Zidane change ainsi de pays. Il avait auparavant disputé plus de 30 matchs avec les équipes de jeunes françaises, jusqu’aux moins de 18 ans.

L’Algérie proche de valider son billet pour la Coupe du monde

Dans le cadre des qualifications africaines, la situation est idéale pour Vladimir Petkovic, Luca Zidane et leurs coéquipiers. L’Algérie est actuellement en tête du groupe G et n’a besoin que d’une victoire pour assurer sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Les prochaines rencontres, le 9 octobre contre la Somalie et le 14 octobre contre l’Ouganda, offriront deux occasions de valider ce ticket. Reste à savoir si un Luca Zidane sera alors bien présent dans les cages.