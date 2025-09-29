La Suisse se fait encore chiper un talent par le Kosovo

Après Eman Kospo et Leon Avdullahu, un autre talent tourne le dos à la Nati. Malgré plusieurs convocations en équipe nationale, Albian Hajdari a finalement opté pour le Kosovo.

1/5 On ne verra plus Albian Hajdari sous le maillot suisse après ses débuts en équipe nationale en mars. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Et au suivant! Après Eman Kospo et Leon Avdullahu, un autre talent devrait renoncer de jouer pour la Suisse. En septembre, Albian Hajdari disait vouloir se concentrer sur sa nouvelle mission à Hoffenheim. Après trois apparitions en Bundesliga, dont 90 minutes lors du match 1-4 contre le Bayern Munich, le joueur de 22 ans souhaite maintenant participer aux qualifications pour la Coupe du monde la semaine prochaine. Pas pour la Suiss, mais pour le Kosovo. Selon les informations de Blick, la décision est prise pour le joueur qui, selon Transfermarkt.ch, a une valeur marchande de 12 millions de francs et qui est passé par toutes les équipes nationales suisses depuis les M15.

En plus de Kospo et Avdullahu, le cas de Hajdari est encore un coup dur pour l’Association suisse de football. En effet, l’ex-joueur de Lugano a déjà été convoqué à plusieurs reprises dans la sélection de Murat Yakin. La première fois pour la préparation à l’Euro en mai 2024, où Hajdari n’avait finalement pas pu venir après la finale de la Coupe. Puis en novembre pour les matches de la Ligue des Nations contre la Serbie et l’Espagne, auxquels il a assisté depuis le banc de touche. Au printemps, il était aussi présent pour les matches amicaux en Irlande du Nord et contre le Luxembourg.

Encore un joli coup du Kosovo

C’est contre ce dernier pays qu’il a fait ses débuts avec la Suisse. Mais comme il ne s’agissait que d’un match amical, la porte du Kosovo restait ouverte. Et la fédération kosovare n’a pas chômé ces dernières semaines pour attirer des joueurs prometteurs. Dans une interview accordée à Blick en septembre, le président de la fédération kosovare Agim Ademi déclarait au sujet du joueur: «Nous serions heureux et fiers qu’il nous choisisse.»

C’est désormais chose faite. Une fois de plus, Agim Ademi a réussi son pari. Et Albian Hajdari peut espérer être titulaire pour le Kosovo lors du match à domicile contre la Slovénie à Pristina et lors du match retour contre la Suède, puisque le capitaine et patron de la défense Amir Rrahmani est actuellement blessé. D’une manière générale, le joueur d’Hoffenheim sera confronté à une concurrence nettement moins forte en défense centrale qu’en Suisse, où Manuel Akanji, Nico Elvedi, Aurèle Amenda ou encore Stefan Gartenmann lui sont souvent préférés.

Pierluigi Tami pas inquiet

Alors que le Kosovo peut se réjouir, l’ASF se retrouve à nouveau dans le rouge. Comme pour Avdullahu, l’association prendra acte du changement de nation, mais s’estimera heureuse de pouvoir compter sur une large concurrence. «Je ne me fais pas de souci. Murat Yakin travaille beaucoup et nous planifierons l’avenir avec lui directement après ce rassemblement», déclarait encore en septembre le directeur de la Nati Pierluigi Tami en évoquant un possible départ de Hajdari.

Il n’empêche que l’ASF essuie son troisième refus en peu de temps. Cela insufflera-t-il une nouvelle dynamique pour la Nati?