Une vidéo publiée par un lecteur de Blick le montre clairement: la Suisse a été volée d'un but face à l'Espagne dimanche à la Praille! Et l'ouverture du score de la Roja est toujours discutable.

Tobias Wedermann

«Les arbitres ne sont pas de notre côté en ce moment», déclare le milieu de terrain de la Nati Remo Freuler après la défaite 4-1 contre l'Espagne en Ligue des Nations. Conclusion après les deux matches de la Suisse en ce mois de septembre: Un carton rouge contestable contre Nico Elvedi lors du match au Danemark, deux buts refusés contre l'Espagne et une ouverture du score pour l'Espagne au sujet de laquelle il est impossible de savoir si le ballon a franchi la ligne ou non.

Blick dispose de nouvelles vidéos, tournées depuis les tribunes du Stade de Genève, qui apportent un peu de lumière dans l'obscurité. A la 48e minute de jeu, Zeki Amdouni reprend de la tête un corner de Ruben Vargas pour égaliser à 2-2. Les joueurs, le staff et les supporters de la Nati célèbrent ce but.

Mais l'arbitre Irfan Peljto n'accorde pas le but, car son assistant a jugé que le ballon de Ruben Vargas était sorti sur le corner. Si l'on regarde la vidéo dont dispose Blick, cette décision de l'arbitre doit être fortement remise en question: Il ne semble pas que le ballon ait franchi la ligne de fond.

Zeki Amdouni célébrait déjà l'égalisation à la 48e minute contre l'Espagne. Mais l'attaquant de 23 ans s'est vu refuser le doublé.

Le but de l'Espagne était-il valable?

La situation lors de l'ouverture du score espagnole reste également douteuse. Après le match, le nouveau numéro 1 de la Nati n'a pas voulu parler publiquement des quatre buts qu'il a encaissés, mais selon les informations de Blick, Gregor Kobel en est certain: le 1-0 des Espagnols n'aurait pas dû compter, car le ballon n'était pas entièrement derrière la ligne. La Ligue des Nations ne dispose pas de la Goal-Line Technology, bien que l'arbitre ait regardé sa montre lors de la scène, où il aurait normalement dû recevoir le signal ad hoc. Après une longue hésitation, l'arbitre a finalement décidé d'accorder le but.

Les images télévisées ne permettent pas de déterminer clairement si Gregor Kobel a repoussé le ballon devant ou derrière la ligne. L'arbitre vidéo a également tenté en vain de trouver des images. Décision: «Il n'a pas pu être prouvé que le ballon n'était pas derrière la ligne de but». Dans la vidéo que Blick a pu consulter, les choses ne sont pas claires non plus - la tendance est toutefois que le ballon n'avait pas tout à fait franchi la ligne. Les doutes concernant le but continuent de croître. Il est difficile de comprendre pourquoi les arbitres ont décidé d'accorder un but avec de telles «preuves».