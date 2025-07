Nains d'anniversaire: Lamine Yamal défendu par un politicien

Lamine Yamal se retrouve au cœur d'une polémique après son anniversaire Photo: AFP

Blick Sport

Décidément, l'anniversaire de Lamine Yamal n’en finit pas d’agiter la vie politique en Espagne. Depuis ce week-end, une histoire impliquant des personnes de petite taille provoque des remous autour de la star du FC Barcelone. Lors de la fête XXL organisée par l’attaquant du Barça, des nains ont été engagés pour animer la soirée ultra-select, qui a réuni de nombreuses stars du sport et du showbiz. Pour célébrer sa majorité, l’ailier avait vu les choses en grand: plus de 200 invités, une soirée encadrée par un règlement strict – pas de drogue, pas de téléphone portable, pas de caméra. Mais ces précautions n’ont pas suffi à éviter les fuites… ni la polémique.

Il n’en a pas fallu plus pour que l’affaire prenne de l’ampleur. L’association ADEE, qui milite pour les droits des personnes atteintes d’achondroplasie et d’autres formes de nanisme, a dénoncé cette pratique et annoncé son intention de porter plainte. Dans un communiqué publié sur son site, l’association affirme que ces pratiques sont «non seulement contraires aux lois en vigueur, mais aussi aux valeurs éthiques fondamentales d’une société qui prône l’égalité et le respect». Lamine Yamal et son entourage n’ont pas encore réagi.

Le ministère espagnol des Droits sociaux a saisi le ministère public pour déterminer si la législation sur le handicap a été enfreinte. Le Défenseur des droits, ainsi que le Bureau chargé de lutter contre les crimes de haine du Parlement espagnol, doivent également se pencher sur d’éventuels cas de moqueries ou de discriminations envers des personnes handicapées. Depuis 2022, la loi interdit en Espagne le recours à des personnes de petite taille à des fins de divertissement lors d’événements privés. Une réforme de cette loi, qui doit entrer en vigueur cette semaine, prévoit des amendes pouvant atteindre un million d’euros.

Dans ce contexte, une voix a tout de même tenté d’apaiser les tensions: celle de Rodríguez Uribes, secrétaire d’État aux Sports. Il a confirmé qu’une enquête était en cours, sans affirmer qu’une plainte avait été ou serait déposée: «Nous devons tout mettre en œuvre en matière d’éducation et de formation. Le message que les athlètes transmettent doit toujours être positif. Nous le répétons constamment. Le sport est indissociable des valeurs et du respect».

Mais l’homme politique a également tenté de relativiser la situation: «Il ne faut pas dramatiser. Sans stigmatiser qui que ce soit, pas même le joueur. Je pense qu’il faut faire la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé. N’oublions pas non plus que Lamine est un très jeune garçon. Et je pense qu’il faut faire un effort d’éducation et de pédagogie».